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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"التذوق للموسيقى" تحيي ليالي قصور الثقافة بمطروح ضمن "ثقافتنا في إجازتنا"

ثقافتنا في إجازتنا
"ثقافتنا في إجازتنا"

قدم فرع ثقافة مطروح ليلة فنية جديدة، بمسرح النادي الاجتماعي، ضمن الفعاليات الفنية للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدمة بمبادرة "ثقافتنا في إجازتنا".

وقدمت فرقة التذوق للموسيقي العربية بقيادة محمد أبو زيد مجموعة متنوعة من الأغاني الطربية والتي تغنى بها فنانو الفرقة ومنها "أنساك، فكروني، الدنيا ريشة في هوا، عيني بترف، إن كنت ليا، كل ده كان ليه، اللي تعبنا سنين، أوقاتي بتحلو، للصبر حدود، ياحليوة يا مسليني، لولا الملامة".

شهد الفعاليات أحمد درويش رئيس إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، ومحمد حمدي مدير عام ثقافة مطروح، بحضور جماهيري غفيرمن أبناء مطروح.

وفي سياق متصل شهد عدد من المواقع الثقافية بفرع ثقافة مطروح إقبالا على المشاركة في الفعاليات والورش الفنية والأدبية التي تنظم من خلال المبادرة الصيفية "ثقافتنا في إجازتنا"، ونفذت الفنانة شيماء الواعي ورشة فنية بقصر ثقافة مطروح استخدمت من خلالها الورق الملون لتعليم الأطفال المشاركين بالورشة طريقة عمل لوحة جميلة تضم النخيل بشكل بسيط وجميل.

ونظم بيت ثقافة براني مسابقة ثقافية في المعلومات العامة عن المجرات والمجموعات الشمسية وشارك في المسابقة عدد من رواد البيت. أما حدث في مثل هذا اليوم فكان عنوان محاضرة بقصر ثقافة الطفل ألقتها هالة خليل وتحدثت بها عن الهجرة النبوية واضطهاد الكفار وظلمهم للمسلمين الذي دفع الرسول والمسلمين إلى الهجرة من مكة إلى المدينة.

واستكمالا لورش التشكيل بالورق الملون نفذت الفنانة شيماء الواعي ورشة لذوي الاحتياجات الخاصة علمت من خلالها الأطفال طريقة عمل الزهور الملونة الجميلة واستخدامها وتثبيتها على خلفية من الورق لعمل لوحة جميلة من الزهور مختلفة الألوان.

فرع ثقافة مطروح الفعاليات الفنية للهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني ثقافتنا في اجازتنا فرقة التذوق للموسيقي العربية محمد أبو زيد أحمد درويش الفنانة شيماء الواعي

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