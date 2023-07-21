محافظ الإسكندرية: تقديم كامل الدعم للأنشطة الرياضية الشاطئية لتنشيط السياحة الداخلية

أكد محافظ الإسكندرية محمد الشريف؛ استمرار تقديم كامل الدعم والرعاية للأنشطة الرياضية الشاطئية، وذلك في إطار تنشيط السياحة الداخلية بمختلف أشكالها.

ووجه محافظ الإسكندرية في بيان اليوم الجمعة، الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بتذليل أي عقبات وتقديم كافه التسهيلات لإقامة أي فعاليات رياضية بالشكل الذي يليق بمدينة الإسكندرية أمام زائريها.

ومن جانبه، صرح الدكتور محمد عبدالرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بأن ملعب شاطىء اسحاق حلمي الرملي شهد مساء اليوم مباراة نهائي بطولة كرة الشاطىء بين نادي "الترسانة البحرية" و"نادي المصري" البورسعيدي.

وأكد أنه في ضوء تكليفات محافظ الإسكندرية فإن شواطئ المدينة ترحب بإقامة أي فعاليات رياضية عليها وعلى رأسها شاطئ إسحاق حلمي، حيث يتميز بمساحته الرملية الكبيرة التي تسمح بإقامة الفعاليات الرياضية عليه بكل سهولة؛ مشيرا إلى أن المباراة أقيمت بحضور كل من الكابتن عامر حسين عضو الاتحاد المصري لكره القدم، ومحمد أبو الوفا عضو الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف العام على اللعبة.