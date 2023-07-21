انتشال جثمان شاب مجهول الهوية من هاويس الخطاطبة بالمنوفبة

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالمنوفية، من انتشال جثة شاب مجهول الهوية، وذلك بعد تلقيها بلاغًا بوجود جثة طافية بهاويس الخطاطبة، وعلى الفور انتقلت قوة من الانقاذ النهري لانتشال الجثمان.

وتعود التفاصيل إلى تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من العقيد نضال المغربي مأمور مركز شرطة السادات، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بمشاهدة جثة طافية بهاويس الخطاطبة، وجرى التنسيق مع مدير الحماية المدنية بالمنوفية لدفع بفريق من الإنقاذ النهري لانتشال الجثمان وانتقلت قوة أمنية لتحقيق في الحادث



بالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز السادات، تبين أن الإنقاذ النهري في المنوفية، قام بانتشال جثة شاب مجهول الهوية مرتديا شورت، وجرى انتشال الجثة، ونقله إلى مستشفى السادات، وتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، وتم وضع الجثة تحت تصرف جهات التحقيق.