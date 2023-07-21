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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير الإعلام الأسبق يكشف كواليس لقائه الأول بالزعيم “جمال عبد الناصر"

محمد فائق
محمد فائق

كشف وزير الإعلام الأسبق محمد فائق، كواليس اللقاء الأول بالرئيس الراحل جمال عبد الناصر، بالتزامن مع الاحتفال بثورة 23 يوليو.

وقال خلال لقائه الخاص ببرنامج "مصر جديدة"، مع الإعلامي ضياء رشوان، والمُذاع عبر فضائية "ETC"، مساء اليوم الجمعة،:" أول مرة قبلت جمال عبدالناصر في فرقة بمدرسة الشئون الإدارية، ومن حسن حظي كان هو قائد الفرقة".

وأضاف أن الفرقة كانت ضرورية للترقية، وكان “عبد الناصر” يدرس علم التحركات، وكان هناك أحاديث جانبية مع عبدالناصر عن أحوال البلد.

وأشار إلى أنه كان ضابط ثائر علي أوضاع البلد وكان متأثر بحزب الوفد ونشاطه ضد الاحتلال، متابعاً: "ارتبطت بجمال عبد الناصر شخصياً بعيد عن تنظيم الضباط الأحرار، وكان يعلم أن لدي ارتباطات أخري واتجمعت في ثورة 23 يوليو".

وأكمل: "يوم 23 يوليو لم يكن أحد يعلم بما سيحدث، وكنت في إجازة برأس البر، ورجعت ووجدت بتعليمات شخصية من جمال عبدالناصر بانضمامي لمجموعة الضباط بقصر القبة".

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