الوداد يتعاقد مع إلياس الشتي في صفقة انتقال حر

نجح نادي الوداد البيضاوي المغربي، في إتمام التعاقد مع الجزائري إلياس الشتي الظهير الأيسر السابق لفريق أنجيه الفرنسي في صفقة انتقال حر.

وأعلن الوداد المغربي تعاقده رسميا مع الدولي الجزائري دون الكشف عن تفاصيل الصفقة ومدة التعاقد.

وكانت تقارير صحفية مغربية، قد كشفت في وقت سابق عن حصول الوداد على توقيع إلياس الشتي لمدة 3 مواسم بدايةً من الموسم المقبل.

وارتبط نادي الزمالك بالتعاقد مع إلياس الشتي في وقت سابق وخلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

جدير بالذكر أن إلياس الشتي لا يرتبط بأي فريق الوقت الراهن منذ فسخ تعاقده مع أنجيه الفرنسي في مايو الماضي.