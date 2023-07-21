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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الوداد يتعاقد مع إلياس الشتي في صفقة انتقال حر

إلياس الشتي
إلياس الشتي

نجح نادي الوداد البيضاوي المغربي، في إتمام التعاقد مع الجزائري إلياس الشتي الظهير الأيسر السابق لفريق أنجيه الفرنسي في صفقة انتقال حر.

وأعلن الوداد المغربي تعاقده رسميا مع الدولي الجزائري دون الكشف عن تفاصيل الصفقة ومدة التعاقد.

وكانت تقارير صحفية مغربية، قد كشفت في وقت سابق عن حصول الوداد على توقيع إلياس الشتي لمدة 3 مواسم بدايةً من الموسم المقبل.

وارتبط نادي الزمالك بالتعاقد مع إلياس الشتي في وقت سابق وخلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

جدير بالذكر أن إلياس الشتي لا يرتبط بأي فريق الوقت الراهن منذ فسخ تعاقده مع أنجيه الفرنسي في مايو الماضي.

أخبار الوداد إلياس الشتي أنجيه الفرنسي الدوري المغربي

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