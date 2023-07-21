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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد فائق:" حبيت الجيش وكنت بطلع الأول دائمًا"

محمد فائق
محمد فائق

كشف وزير الإعلام الأسبق محمد فائق، حكاية انضمامه للجيش المصري، بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الـ71 لثورة 23 يوليو.

وقال “فائق” خلال لقاء ببرنامج "مصر جديدة"، مع الإعلامي ضياء رشوان، والمُذاع عبر فضائية "ETC": "حبيت الجيش وكنت بطلع الأول دايمًا".

وأضاف أنه كان متفوقًا في العلوم العسكرية، وتابع: "كنت متردد جداً، وقدمت للالتحاق بالكلية الحربية وقُبلت دون أي واسطة".

وتابع:" كنت في سلاح المدفعية المضادة للطائرات (الدفاع الجوي) الآن، وكان من أصعب الأسلحة، وطلعت الأول في فرقة المدفعية".

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