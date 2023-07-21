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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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السفير مهند العكلوك: الدولة الفلسطينية حقيقة واقعة لا ينكرها إلا أعمى البصيرة

السفير مهند العكلوك
السفير مهند العكلوك

أكد السفير مهند العكلوك، مندوب فلسطين بالجامعة العربية، أن الشعب الفلسطيني لن يرحل إلى أي مكان، ولن يتم تهجيره كما حدث عام 1948، مؤكدًا أن الدولة الفلسطينية حقيقة واقعة. 

وأضاف "العكلوك"، خلال لقائه ببرنامج "ثم ماذا حدث؟" الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت، عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن من لا يرى أن الدولة الفلسطينية حقيقة واقعة، ومن لا يعترف بها فهو أعمى البصيرة، وليس أعمى البصر لأنه لو فتش سيجد أن الأسس موجودة.

وأوضح السفير مهند العكلوك، مندوب فلسطين بالجامعة العربية، أن أولئك الذين يدعون أنهم يدعمون وينحازون إلى إسرائيل، لا يمكن أن يتجاهلوا هذه الفكرة، إنما يؤجلونها إلى يوم تقبل بها إسرائيل.

 

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