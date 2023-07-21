إبراهيم نور الدين حكما لنهائى كأس الرابطة

قررت لجنة الحكام المصرية برئاسة البرتغالي بيريرا، تعيين إبراهيم نور الدين حكما لنهائي كأس الرابطة المصرية.

وتلعب مباراة المصري وسيراميكا كليوباترا، غدا السبت في الثامنة ونصف مساء في نهائي بطولة كأس الرابطة.

ومن المقرر أن يعاونه كل من سمير جمال مساعد أول، يوسف البساطي مساعد ثاني، ومحمد الصباحي حكم رابع، ومحمد الحنفي حكم للفار، وهاني عبدالفتاح حكم مساعد فار.

يذكر أن رابطة الأندية نجحت في الحصول على موافقة أمنية بحضور 10 آلاف متفرج لمباراة المصري وسيراميكا كليوباترا.