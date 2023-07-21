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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| يسرى جبر يوضح قيمة الدية فى القتل الخطأ (فيديو)

الدكتور يسري جبر
الدكتور يسري جبر

قال الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، إن القتل الخطأ لا إثم فيه لأن الإنسان لم يقصد القتل، ولكن تجب فيه الديّة.

وأضاف "جبر" خلال حلقة اليوم الجمعة من برنامج "اعرف نبيك"، المذاع عبر قناة "الناس"، أن دية القتل الخطأ معلومة لدى الجميع وهي 1000 دينار، والدينار قيمته 4.25 جرام ذهب عيار 21، أي ما قيمته 4 كيلو وربع ذهب، لافتًا إلى أن المولى سبحانه وتعالى غلّظ هذه العقوبة كي لا يستهتر الإنسان بأرواح الآخرين.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

قناة الناس اعرف نبيك دية القتل الخطأ مقدار دية القتل

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