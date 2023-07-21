قناة الناس| يسرى جبر يوضح قيمة الدية فى القتل الخطأ (فيديو)

قال الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، إن القتل الخطأ لا إثم فيه لأن الإنسان لم يقصد القتل، ولكن تجب فيه الديّة.

وأضاف "جبر" خلال حلقة اليوم الجمعة من برنامج "اعرف نبيك"، المذاع عبر قناة "الناس"، أن دية القتل الخطأ معلومة لدى الجميع وهي 1000 دينار، والدينار قيمته 4.25 جرام ذهب عيار 21، أي ما قيمته 4 كيلو وربع ذهب، لافتًا إلى أن المولى سبحانه وتعالى غلّظ هذه العقوبة كي لا يستهتر الإنسان بأرواح الآخرين.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.