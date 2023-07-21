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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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لوغاريتم.. دراسة: الذكاء الاصطناعى يُهدد بخسارة 83 مليون وظيفة

لوغاريتم
لوغاريتم

كشف الدكتور أحمد الشرقاوي، الحاصل علي الدكتوراه في تكنولوجيا الروبوتات الذكية في كوريا الجنوبية، عن مخاوف التطور التكنولوجي علي مستقبل الوظائف.

وقال “الشرقاوي” خلال حلقة برنامج "لوغاريتم"، مع الإعلامي أحمد فايق، عبر فضائية "دي إم سي": "العلاقة بين الإنسان والروبوت ستتطور مع الوقت، خاصة في ظل تطور الذكاء الاصطناعي وصناعة الروبوت".

وأشار إلى أن التطور التكنولوجى لا يخيف، ولكن الإنسان يخاف حاليا أن يستبدل الروبوت أعماله لكن مع الوقت سيشعر بأهمية الروبوت، موضحاً أن الأبحاث حاليا تتحدث عن الدمج وهل هو مفيد للبشرية، فى إطار التفاعل بين الإنسان والروبوت.

من جانبه قال الإعلامي أحمد فايق، إن هناك دراسة أطلقها المنتدي الاقتصادي العالمي تشير إلى أنه من المتوقع خسارة 83 مليون وظيفة فى المستقبل بسبب التطور التكنولوجي.   

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