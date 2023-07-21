مهرجان العلمين.. "القاهرة الإخبارية" ترصد ردود أفعال المشاركين فى الفعاليات (فيديو)

عرضت فضائية "القاهرة الاخبارية" تقريرًا حول ردود أفعال المواطنين المشاركين في فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

وقال أحد المشاركين بالمهرجان، إن الأجواء بالمدينة أكثر من رائعة، وتابع: "جئت أنا وأسرتي لمشاهدة أجواء مختلفة والاستمتاع بها".

من جانبه، أكد أحد المشاركين الأجانب بالمهرجان، إنه استمتع بزيارته الأولى للعلمين الجديدة، وقال: "سمعنا عن مهرجان العلمين ونحاول ترتيب الحضور برفقة العائلة بأكملها".

وقال مشارك آخر، إنها المرة الثالثة التي يأتي لزيارة مدينة العلمين الجديدة، مؤكدًا أن المدينة هذا العام مختلفة تمامًا عن العام السابق وما قبله.

وأكد مشارك ثالث، أن الأجواء بمدينة العلمين الجديدة مختلفة تمامًا، حيث الأجواء الهادئة والجميلة.