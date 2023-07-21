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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

انتهاء منافسات اليوم الثاني لكأس مصر للكيك بوكسينج

بطولة كأس مصر المفتوحة
بطولة كأس مصر المفتوحة للكيك بوكسينج

انتهت منافسات اليوم الثاني من بطولة كأس مصر المفتوحة للكيك بوكسينج المقامة حالياً  بستاد القاهرة والتى تستمر حتى يوم خلال 26 يوليو الجاري بمشاركة 3 آلاف لاعب ولاعبة.

وشهد اليوم الثاني أداء قوى من جانب عدد كبير من اللاعبين وخلال منافسات اليومين الأول والثاني للبطولة  ظهر أكثر من لاعب بمستوى مميز يؤهلة للانضمام لصفوف المنتخب الوطني.

وقال محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، إن بطولة كأس مصر المفتوحة يشارك فيها نحو 3 آلاف لاعب ولاعبة من مختلف محافظات الجمهورية والذي من المتوقع أن يشهد منافسات قوية كونه ضمن البطولات التي تفرز اللاعبين واللاعبات المتميزات.

وأضاف أن بطولة كأس مصر المفتوحة بمثابة مهرجان كبير للكيك بوكسينج وجميع الألعاب المنضمدة إليه وتساهم بشكل كبير في زيادة انتشار اللعبة الآخذ في الانتشار مما رفع عدد اللاعبين المسجلين في الاتحاد إلى أكثر من 50 ألف لاعب ولاعبة في جميع المراحل السنية.

ويضم الاتحاد المصري للكيك بوكسينج عددا من الرياضات ضمن لجانه من ضمنها السامبو والشوت بوكسينج والكوارش ورياضة الفنون القتالية المختلطة «MMA».

الاتحاد المصري للكيك بوكسينج لجانه من ضمنها السامبو والشوت مصر المفتوحة للكيك بوكسينج رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج بطولة كأس مصر المفتوحة للكيك بوكسينج

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