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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حريق بمحول كهرباء بقرية بنى شعران بأسيوط

حريق
حريق

شب حريق في محول كهرباء بعزبة نجع محمد حمد التابعة لقرية بني شعران بمركز منفلوط وتسبب الحريق في انقطاع الكهرباء بالعزبة.

تلقى اللواء أحمد جمال، مدير أمن أسيوط، إخطاراً من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد ورود بلاغ من الأهالي لغرفة عمليات النجدة بنشوب حريق في محول كهرباء بعزبة نجع محمد حمد التابعة لقرية بني شعران.

انتقلت على الفور فرق الحماية المدنية والإطفاء لموقع الحادث الحريق وإدارة هندسة كهرباء منفلوط وتم فصل الكهرباء عن المحول والسيطرة على الحريق تحرر محضر بالواقعة وجار العرض على جهات التحقيق.

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