قناة الناس| يسرى جبر يوضح معنى حديث “القاتل والمقتول فى النار” (فيديو)

كشف الدكتور يسري جبر، من علماء الأزهر الشريف، عن حالة وحيدة ينطبق عليها الحديث النبوي “القاتل والمقتول في النار”، وهي أن يتقاتل الاثنان ظلمًا وعدوانًا بغير تأويل أو شبهة أو حق.

وأضاف "جبر"، خلال حلقة اليوم الجمعة، من برنامج "اعرف نبيك"، المذاع عبر قناة "الناس"، أن المقصود من الحديث الشريف هو أنه إذا التقى مسلمان بسيفيهما وتقاتلا سويًا وكل منهما يقاتل الآخر لكونه مسلما فكلاهما بالنار، فالقاتل في النار بسبب مباشرته قتل صاحبه، والمقتول في النار لحرصه على ذلك إلا لم يعف الله عنهما.

وأوضح “جبر” أن المسلم إذا قتل أخاه بغير حق، فكل منهما متوعد بالنار إذا كان كل واحد حريصا على قتل الآخر فإن كان المقتول ليس له نية في قتل أخيه، فالإثم على القاتل فقط وهذا في القتال الذي ليس له شبهة وليس له تأويل.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

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