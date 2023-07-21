فى ضيافة "لوغاريتم".. مَن هو المطور المصرى لـ"الروبوتات الطائرة" فى كوريا؟

استضافت حلقة اليوم الجمعة، من برنامج "لوغاريتم" مع الإعلامي أحمد فايق، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، الدكتور أحمد الشرقاوي الحاصل علي الدكتوراه في تكنولوجيا الروبوتات الذكية في كوريا الجنوبية.

وقال الدكتور أحمد الشرقاوي، إنه حصل علي جائزة الإنجاز البحثي الأفضل، من معهد غوانغجو للعلوم والتكنولوجيا في عام 2018.

وأضاف أنه صاحب إسهامات بحثية في مجال تصميم الروبوتات والتفاعل التلقائي بين الإنسان والروبوتات، موضحاً أنه عمل علي التصميم والتحكم في الروبوتات الطائرة لتغطية الفعاليات داخل الصالات المغلقة.

وأشار إلى أن هناك عددا من الحفلات التي تم تصويرها بكاميرا البالون الطائر من تصميمه، متابعاً: "الفكرة اتولدت من مشروع عرض علينا لتصوير حفلات داخلية، فعملنا علي تصوير باستخدام البالون، واستبدلنا ده ببلونات هيليم بدون مصور، ودخلنا الإنسان الآلي يحل محل المصور في الدرون".