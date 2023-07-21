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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السيطرة على حريق بكابينة كهرباء فى المنيب

حريق
حريق

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من إخماد حريق شب داخل كابينة كهرباء  بمنطقة المنيب دون وقوع إصابات، تم إخطار اللواء هشام أبو النصر - مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وأمر بتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق داخل كابينة كهرباء بمنطقة المنيب، وعلى الفور أمر اللواء جابر بهاء - مدير الحماية المدنية بالجيزة بالدفع بسيارتين حماية مدنية لإخماد الحريق. 

تم عمل كردون أمني لمنع امتداد الحريق إلي العقارات المجاورة وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

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