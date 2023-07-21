ads
الجمعة 21 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الزمالك يستقر على رحيل سامسون وبلحاج وشبانة.. وأوسوريو يطلب 3 صفقات جديدة

سامسون
سامسون

عقد خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى لفريق الكرة بنادى الزمالك، سلسلة من الاجتماعات مع إدارة الكرة فى «القلعة البيضاء»، خلال الساعات القليلة الماضية، من أجل وضع خطة الإعداد للموسم الجديد، وأهم احتياجاته قبل خوض البطولة العربية للأندية، فى ظل ضيق الوقت ما بين البطولة وبداية الموسم الجديد.

وطلب «أوسوريو» ضم حارس مرمى ولاعب وسط ومهاجم فى أسرع وقت، مشددًا على أن هذه المراكز الثلاثة «أولوية» بالنسبة لاحتياجاته فى الموسم الجديد، وينبغى ضم ٣ لاعبين فيها قبل البطولة العربية، فى ظل النقص الشديد الذى يعانيه الفريق فى الوقت الحالى.

كما طلب المدرب الكولومبى خوض معسكر إعداد فى القاهرة بعد البطولة العربية، نظرًا لصعوبة السفر إلى الخارج بسبب ضيق الوقت، على أن يتضمن هذا المعسكر خوض بعض المباريات الودية لتجهيز اللاعبين للموسم الجديد.

وتحدث المدير الفنى مع إدارة «القلعة البيضاء» بشكل صريح، معتبرًا أن المنافسة على البطولة العربية «صعبة»، بسبب النواقص فى صفوف الفريق، والمشاكل المالية التى يعانيها النادى.

واستقر مسئولو الزمالك على رحيل كل من البنينى سامسون أكينولا، والمغربى أحمد بلحاج، إلى جانب محمود شبانة، وعدم سفرهم مع الفريق إلى السعودية لخوض منافسات البطولة العربية.

وقال مصدر فى إدارة الكرة بالزمالك: «قررنا فسخ التعاقد مع سامسون بشكل ودّى، وعدم تفعيل بند شراء أحمد بلحاج من أسوان والاكتفاء بالفترة التى قضاها مع الفريق، بجانب رحيل محمود شبانة، وذلك بعد إبداء أسوريو عدم قناعته بمستوى الثلاثى، ومطالبته برحيلهم فى الموسم المقبل».

وأضاف المصدر أن «أوسوريو» شدد أيضًا على ضرورة ضم مهاجم أجنبى «سوبر»، لعدم قناعته بشكل كامل بمستوى التونسى سيف الدين الجزيرى وناصر منسى، رغم تألق «الجزيرى» وظهوره بمستوى مميز مع الفريق فى الفترة الأخيرة.

الأكثر قراءة

كولر يوافق على تجديد عقده مع الأهلى مقابل زيادة الراتب 50% وفيلا وسيارة خاصة

الباز يطالب الحكومة بحل أزمة الكهرباء

شريف مدكور يقدم حفل تامر حسنى بمهرجان العلمين الجديدة (فيديو)

مهرجان العلمين.. الآلاف ينتظرون صعود تامر حسنى على خشبة المسرح (صور)

اعرف ميعاد صرف مرتبات شهر يوليو 2023

سرقة كابل الكهرباء الرئيسي بنادي الزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

طى الغضب «1-2»

د.كريمة الحفناوى

عالم جديد أكثر توازنًا

ماجد حبته

كيسنجر فى الصين مجددًا

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

د. محمد عفيفي

23 يوليو«1-3»

ماجد حبته

تصنيف صندوقنا السيادى

د هند جاد

هيموت ويتحشر.. بس مكسوف!

خالد حريب

معك يا وائل إحسان "مطرح مطروح"

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال هو سبب غياب أمن واستقرار المنطقة

عشرات المصابين خلال اعتداء قوات الاحتلال على خيمة تضامنية بالقدس

فيلم «جولدا» يكشف «كواليس تل أبيب» فى حرب أكتوبر: أشرف مروان «ضلل إسرائيل»