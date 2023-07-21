الزمالك يستقر على رحيل سامسون وبلحاج وشبانة.. وأوسوريو يطلب 3 صفقات جديدة

عقد خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى لفريق الكرة بنادى الزمالك، سلسلة من الاجتماعات مع إدارة الكرة فى «القلعة البيضاء»، خلال الساعات القليلة الماضية، من أجل وضع خطة الإعداد للموسم الجديد، وأهم احتياجاته قبل خوض البطولة العربية للأندية، فى ظل ضيق الوقت ما بين البطولة وبداية الموسم الجديد.

وطلب «أوسوريو» ضم حارس مرمى ولاعب وسط ومهاجم فى أسرع وقت، مشددًا على أن هذه المراكز الثلاثة «أولوية» بالنسبة لاحتياجاته فى الموسم الجديد، وينبغى ضم ٣ لاعبين فيها قبل البطولة العربية، فى ظل النقص الشديد الذى يعانيه الفريق فى الوقت الحالى.

كما طلب المدرب الكولومبى خوض معسكر إعداد فى القاهرة بعد البطولة العربية، نظرًا لصعوبة السفر إلى الخارج بسبب ضيق الوقت، على أن يتضمن هذا المعسكر خوض بعض المباريات الودية لتجهيز اللاعبين للموسم الجديد.

وتحدث المدير الفنى مع إدارة «القلعة البيضاء» بشكل صريح، معتبرًا أن المنافسة على البطولة العربية «صعبة»، بسبب النواقص فى صفوف الفريق، والمشاكل المالية التى يعانيها النادى.

واستقر مسئولو الزمالك على رحيل كل من البنينى سامسون أكينولا، والمغربى أحمد بلحاج، إلى جانب محمود شبانة، وعدم سفرهم مع الفريق إلى السعودية لخوض منافسات البطولة العربية.

وقال مصدر فى إدارة الكرة بالزمالك: «قررنا فسخ التعاقد مع سامسون بشكل ودّى، وعدم تفعيل بند شراء أحمد بلحاج من أسوان والاكتفاء بالفترة التى قضاها مع الفريق، بجانب رحيل محمود شبانة، وذلك بعد إبداء أسوريو عدم قناعته بمستوى الثلاثى، ومطالبته برحيلهم فى الموسم المقبل».

وأضاف المصدر أن «أوسوريو» شدد أيضًا على ضرورة ضم مهاجم أجنبى «سوبر»، لعدم قناعته بشكل كامل بمستوى التونسى سيف الدين الجزيرى وناصر منسى، رغم تألق «الجزيرى» وظهوره بمستوى مميز مع الفريق فى الفترة الأخيرة.