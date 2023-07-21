2000 ناشئ فى بورسعيد للتنافس على الانضمام إلى «كابيتانو مصر»

يتنافس ٢٠٠٠ ناشئ من ٦ محافظات على الانضمام إلى النسخة الثانية من مشروع «كابيتانو مصر»، خلال الاختبارات المقررة إقامتها على ملاعب المدينة الشبابية فى حى «الضواحى» بمحافظة بورسعيد، على مدار الإثنين والثلاثاء المقبلين.

وحقق «كابيتانو مصر» نجاحًا كبيرًا فى موسمه الأول، وتمكن من تسليط الضوء واكتشاف العديد من المواهب فى مجال كرة القدم، ولم يكتف بذلك، بل عمل على صقل مواهبهم بأحدث الأساليب العلمية، فى خطوة تعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق أحلام وطموحات الشباب والنشء.

«الشباب والرياضة»: 100 متطوع لاستقبال الضيوف.. وأولوية لأبناء سيناء

قال عبدالفتاح حافظ، وكيل وزارة الشباب والرياضة فى محافظة بورسعيد، إن المدينة الشبابية ستستقبل الناشئين المتقدمين لاختبارات «كابيتانو مصر ٢» من محافظات: بورسعيد والإسماعيلية والسويس ودمياط وشمال سيناء وجنوب سيناء، يومى الإثنين والثلاثاء المقبلين، مشيرًا إلى أن عدد الناشئين الذين سجلوا أسماءهم للتقدم للاختبارات تجاوز ٢٠٠٠ ناشئ.

وأضاف «حافظ»: «المدينة الشبابية تستقبل الناشئين المتقدمين للاختبارات بدءًا من السابعة صباحًا، وسيجرى تقسيم الناشئين حسب الأعداد، وبعدها يخضعون لفحص طبى، وفور اجتياز هذا الكشف الذى يشرف عليه ٣ من أكثر الفرق الطبية تميزًا، يجرى تحويل اللاعبين إلى مكان آخر، بجانب الملاعب التى سيخوضون عليها الاختبارات».

وكشف عن توفير ١٠٠ متطوع من مديرية الشباب فى بورسعيد وفريق «LYL» التابع لوزارة الشباب والرياضة، ليكونوا فى استقبال المرشحين للاختبارات، إلى جانب توفير الأدوات الرياضية، وتجهيز الملاعب والأماكن المخصصة لاستقبال الضيوف وأولياء الأمور، متوقعًا أن يتجاوز عدد الحضور ٦ آلاف شخص، فضلًًا عن الناشئين الذين سيخضعون للاختبارات، بما يعنى أكثر من ٨ آلاف شخص.

وشدد وكيل وزارة الشباب والرياضة فى محافظة بورسعيد على أن الأولوية فى خوض الاختبارات ستكون لأبناء محافظتى جنوب وشمال سيناء، بحيث يكونون أول من يخضع للاختبارات، مراعاة لظروف بعد المسافات، مشيرًا إلى وجود توجيهات من الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بتسخير كل الإمكانات فى الوزارة لإنجاح الحدث.

وأتم بقوله: «نتمنى أن نرى ١٠٠٠ محمد صلاح، خاصة أن مصر تضم الكثير من المواهب الكروية، لكنها تحتاج إلى تكاتف من الجميع للبحث عنها فى الكفور والنجوع والمحافظات، وهو ما يفعله هذا المشروع، الذى يتميز بحرصه على البحث الجاد عن الموهوبين، بمساعدة مدربين من ذوى الخبرة».

عبدالفتاح حافظ: مركز لتدريب «المختارين» يضم معدّين بدنى ونفسى

واصل عبدالفتاح حافظ، وكيل وزارة الشباب والرياضة فى محافظة بورسعيد، حديثه مع «الدستور» عن اختبارات «كابيتانو مصر ٢»، كاشفًا عن أنه بعد انتهاء الاختبارات سيجرى إنشاء مركز تدريب للاعبين المختارين، استعدادًا للتصفيات النهائية، على أن يضم معدين، نفسى وبدنى.

وأضاف «حافظ»: «بعد ذلك سيجرى تشكيل الفرق التى يتمتع لاعبوها بقدرات فنية وجسدية ومهارية يحددها الفريق الفنى المختص، ليخوضوا التصفيات والمسابقة النهائية المقرر نقلها على شاشة قناة (أون سبورتس)»، لافتًا إلى أن اللجنة العلمية فى وزارة الشباب تعد جداول تدريب حديثة للمشاركين، يشرف عليها فنيًا الدكتور محمود سعد، المدير الفنى السابق للاتحاد المصرى لكرة القدم.

ورأى أن الأهم فى مشروع «كابيتانو مصر» أنه يحظى بمتابعة واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، متابعًا: «نتمنى تكوين منتخبات من البراعم والناشئين والشباب وفريق أول من المواهب المكتشفة ضمن البرنامج، والذى سيساعد المديرين الفنيين للمنتخبات القومية فى إيجاد المواهب الأفضل القادرة على رفع علم مصر عاليًا».

وأفاد بأن الاختبارات سيشرف عليها فريق فنى يضم نخبة متميزة من المدربين أصحاب الخبرة والكفاءة، بقيادة الدكتور محمود سعد، وهو الذى رشح عددًا كبيرًا من المدربين، لم يتم الإعلان عن أسمائهم حتى الآن، مضيفًا: «سيحضر محمود سعد قبل بدء الاختبارات بيوم، وسيعلن أسماء المدربين».

وواصل: «مديرية الشباب والرياضة من جهتها كثفت الاستعدادات، وهناك مجموعة من الإداريين التابعين لها يتولون تشكيل لجان الاستقبال والتسجيل لتسهيل الأمور على المتقدمين»، مشددًا على أن «المشروع نجح فى المرحلة الأولى، وسوف يكون أكثر نجاحًا فى مرحلته الثانية».

وكشف عن أن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، يتابع الاستعدادات بنفسه، وهو مهتم دائمًا بالشأن الرياضى، ووعد بالحضور إلى المدينة الشبابية لاستقبال البراعم وذويهم وتشجيعهم، ووجه بتوفير كل سبل الدعم لهم خلال خوض الاختبارات داخل محافظة بورسعيد.

المدرب محمد المغربى: نتبع أحدث برامج إعداد المواهب فى العالم

قال الكابتن محمد المغربى، مدرب كرة قدم، إن مشروع «كابيتانو مصر» يأتى ضمن باقة البرامج التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة لاكتشاف ورعاية الموهوبين فى مختلف الألعاب الرياضية، وضمهم فى حضانات متكاملة يخضعون خلالها إلى تدريب شامل وفق أحدث برامج إعداد المواهب فى العالم، ليتم صقل مهاراتهم وإعدادهم لمختلف المنافسات، ثم المساهمة فى احترافهم بالأندية الرياضية.

ووصف إبراهيم منتصر، أحد المشاركين فى برنامج «كابيتانو مصر»، المشروع بأنه كان حلمًا بالنسبة له، ورأى هذا الحلم الجميل يتحقق أخيرًا.

وقال «منتصر»: «أعشق كرة القدم منذ طفولتى، ألعبها يوميًا أنا وأخى الأصغر، وكان الناس يشبهوننا بحسام وإبراهيم حسن»، مشيرًا إلى أنه بدأ لعب كرة القدم حينما كان فى سن الثامنة.

وأضاف: «أتمنى أن أكون مثل محمد صلاح لأرفع اسم مصر عاليًا، وأتمنى أن ألعب أنا وأخى فى فريق كبير، له جمهور عريض».