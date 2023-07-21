شركات عالمية تنظم رحلات إلى شرم والغردقة: لا يجب تفويت زيارتهما

رشح موقع برازيلى مصر كوجهة رائعة للسفر للسياح البرتغاليين، واصفًا إياها بأنها «مبهجة وتناسب عشاق الشمس، وشواطئها تحقق حلم كل شخص يبحث عن الاستمتاع بالجو المعتدل».

وأوصى موقع «ASoma deTodos osAfetos» البرازيلى، السياح البرتغاليين من محبى الرياضات المائية المثيرة بزيارة شواطئ مصر الرائعة، مستعرضًا عددًا من الشواطئ التى لا ينبغى تفويت زيارتها بأى صورة.

أول هذه الشواطئ هو شاطئ «بلو لاجون» فى مدينة دهب، الذى يعد «أحد أكثر الشواطئ إثارة فى مصر»، وفق وصف الموقع البرازيلى. ونصح الموقع بزيارة شاطئ سيدى عبدالرحمن فى الساحل الشمالى، باعتباره «محطة توقف مثالية للمسافرين الذين يحتاجون إلى الراحة فى رحلتهم إلى واحة سيوة»، وكذلك «خليج نعمة» الذى يعد «أفضل شاطئ فى شرم الشيخ»، وبمثابة «قوس سياحى من الرمال الناعمة والرائعة مع المياه الزرقاء»، وبه عدد من أفضل مناطق الغوص والغطس، مثل «رأس أم سيد» و«رأس نصرانى» و«نبق». وأعلنت «توى» وهى واحدة من كبرى شركات السياحة والسفر فى العالم، عن تنظيم رحلات طيران جديدة للمقاصد السياحية المصرية المختلفة، مثل شرم الشيخ والغردقة والأقصر، واصفة مصر بأنها «وجهة مشمسة شهيرة تحظى بشعبية كبيرة بين البريطانيين». ونقلت صحيفة «ذا صن»، عن الشركة البريطانية، أن وجهات العطلات الشهيرة فى مصر حاليًا تتضمن: شرم الشيخ والغردقة، إلى جانب الأقصر التى تعد موطنًا لمناطق الجذب الشهيرة، بما فى ذلك وادى الملوك. وأوضحت أن «هناك رحلات فى نهر النيل ستبدأ اعتبارًا من نوفمبر ٢٠٢٤، كما ستنطلق رحلات الطيران العارض الحصرية إلى مصر، من مانشستر ولندن جاتويك ويكلى، من ٧ نوفمبر ٢٠٢٤ حتى ٢٤ أبريل ٢٠٢٥». وقال روبرت سميث، مدير الطيران فى مطار مانشستر: «إنه لأمر رائع أن نرى إضافة خدمة الأقصر كجزء من برنامج الرحلات الشتوى ٢٠٢٤»، لافتًا إلى أنها «وجهة جديدة تمامًا لمطار مانشستر، ومن المؤكد أنها ستحظى بشعبية كبيرة بين الركاب».