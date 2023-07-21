حفل تامر حسنى فى مهرجان العلمين "تريند مصر".. حضور جماهيرى كبير (فيديو)

حقق حفل النجم تامر حسنى فى «مهرجان العلمين الجديدة»، مساء الجمعة، نجاحًا مبهرًا منقطع النظير، وسط حضور جماهيرى كبير، وإشادات واسعة من الجمهور والمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعى بمستوى التنظيم العالى.

وامتلأت ساحة الحفل بأعداد ضخمة من الجمهور، سواء من المصريين أو العرب أو الأجانب، الذين تفاعلوا مع الأغانى التى قدمها «نجم الجيل» منذ اللحظة الأولى لصعوده إلى المسرح، مع تميز الحفل بتقنيات عالية المستوى من ناحية الإضاءة والصوتيات والتجهيزات الخاصة بالمسرح.

وتميز الحفل بدخول سلس للجمهور من عدة بوابات، مع توزيع مشروبات و«سناكس» على الحاضرين، وخلال دقائق من بدئه صار الحفل الأكثر تداولًا على مواقع التواصل الاجتماعى، وعبّر عدد كبير من المتابعين عن انبهارهم به.

طرح تذاكر حفلات أحمد سعد ونانسى وراغب علامة بأسعار تبدأ من 250 جنيهًا

شارك شباب شركة «تذكرتى» بقوة فى تنظيم حفل النجم تامر حسنى، بالتعاون مع عدد من الجهات، وسط انسجام كبير بين كل أطراف التنظيم من أجل إنجاح الحفل، لتواصل بذلك حضورها القوى فى فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، بداية من مسابقة الـ«تيك بول»، ثم كرة القدم الشاطئية.

وأشاد الجمهور بالتنظيم الجيد لحفل تامر حسنى، وسهولة دخول حاملى التذاكر، مع وجود عدد من الشباب لمساعدة الضيوف فى الدخول من منطقة الانتظار وحتى «العلمين أرينا»، مع تقسيم الساحة إلى فئات تتوافق مع نوعية التذاكر التى يحملها كل فرد.

وسهّل ذلك التنظيم دخول الجمهور بأعداد كبيرة عبر عدد من البوابات، وخروجهم بشكل سلس أيضًا بعد انتهاء الحفل. وعملت شركة «تذكرتى» على تشجيع دخول الجمهور للحفلات بشكل جماعى، من خلال إطلاق عروض «لمة العيلة» و«لمة الأصحاب»، وهى عبارة عن خصومات على التذاكر المجمعة تصل إلى ١٠٪، وهو ما قابله الجمهور بترحاب كبير.

ولاقى الإعلان الدعائى للتذاكر المجمعة قبولًا كبيرًا من الشباب، خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وشهد موقع «تذكرتى» إقبالًا كبيرًا من الجمهور على الحجز للحفلات.

وفتحت شركة «تذكرتى» الباب أمام الجمهور لحجز تذاكر عدد كبير من الحفلات المقامة فى المهرجان، مع تقديم فئات مختلفة منها تناسب كل الشرائح، إلى جانب عروض وتسهيلات مختلفة.

وأتاحت الشركة حجز تذاكر حفل النجم أحمد سعد، المقرر إقامته يوم ٢٧ يوليو الجارى، ويتوقع أن يكون واحدًا من أضخم حفلات الموسم، وذلك وفقًا للأسعار التالية: طاولة لـ١٠ أفراد سعرها ٦٥ ألف جنيه، بواقع ٦٥٠٠ جنيه للفرد، إلى جانب تذكرة بـ٦٠٠ جنيه، وأخرى بـ٥٠٠ جنيه، إلى جانب تذكرتين بـ٣٠٠ و٢٥٠ جنيهًا.

كما أتاح موقع «تذكرتى» حجز تذاكر حفل النجمة نانسى عجرم والنجم راغب علامة، يوم ٢٨ يوليو الجارى.

وحدد الموقع أسعار حفل نانسى وراغب علامة كالتالى: طاولة من ١٠ أفراد بـ٣٥ ألف جنيه، بواقع ٣٥٠٠ جنيه للفرد، وأمام المسرح بـ٧٥٠ جنيهًا، ونفس التذكرة للمجموعات بـ٦٥٠ جنيهًا، أما التذكرة العادية فقيمتها ٣٠٠ جنيه، والعادية فى المجموعة بـ٢٥٠ جنيهًا.

عرض أزياء عالمى لـ«مصمم أزياء جينيفر لوبيز».. 10 أغسطس المقبل

شهد مهرجان العلمين الجديدة عددًا من العروض الجوية، خلال الساعات القليلة الماضية، وحلّقت طائرات الهليكوبتر وعدد من المظليين فى سماء المدينة الساحرة، خاصة فى المنطقة المحيطة بأماكن إقامة الفعاليات، حاملين أعلام مصر وعدد من الدول المشاركة.

وقدّم عدد من «اللنشات» والقطع البحرية الصغيرة عروضًا فنية على ساحل المدينة، وسط تجمعات كبيرة من المصريين والسائحين على الشواطئ.

ويتضمن المهرجان عروض أزياء بحضور عدد من أهم مصممى الأزياء والعارضين حول العالم، على رأسهم المصمم مايكل سينكو، الذى قدم عروضًا رائعة فى أهم عواصم العالم لاقت نجاحًا كبيرًا، وصمم أزياءً للعديد من المشاهير والنجوم العالميين، من بينهم جينيفر لوبيز وماريا كارى.

وقرر «سينكو» قبول الدعوة لتقديم عرض أزياء فى مدينة العلمين الجديدة يوم ١٠ أغسطس المقبل، وعبّر عن سعادته البالغة بالحضور إلى المدينة وقضاء وقت ممتع فى مصر التى طالما سمع عنها، مشيرًا إلى أن فن الأزياء بدأ منذ عهد الفراعنة الذين كانوا مصدر إلهام للكثيرين من المصممين.

وقالت ياسمين ثروت، منظمة عرض الأزياء المرتقب، إن التحضير للفعالية استغرق نحو شهرين، وسط تجهيزات على مستوى عالمى، مضيفة: «يرجع طول فترة التجهيز إلى حرصنا على أن يكون (الفاشون شو) انعكاسًا للفن والرقى وثقافة الشعب المصرى».

وأضافت: «العارضون تنافسوا على الحضور إلى مصر والمشاركة فى المهرجان، ومن المنتظر أن يشارك معظمهم بتصاميم أزياء فرعونية، وعلى رأسهم المصمم العالمى مايكل سينكو، الذى يأتى مصر لأول مرة، بعدما نظّم عروضًا فى بلاد كثيرة، مثل الولايات المتحدة وإنجلترا وفرنسا وإيطاليا»، معربة عن فخرها الشديد بمشاركة مثل هذا الاسم العالمى.

وبيّنت أن أكثر ما يميز عرض الأزياء المنتظر هو حدوثه على مدار عدة أيام، وجمعه بين كبار المصممين الدوليين والماركات المحلية المصرية، موضحة أن مايكل سينكو سيكون من ضمن العارضين فى اليوم الأول، وسيعرض قرابة ٥٠ موديلًا، على أن يلى هذا العرض حفل غنائى للمطرب رامى عياش.

وواصلت: «فى ثانى وثالث أيام العرض سيكون هناك ٦٠ مصممًا مصريًا من جميع المجالات، مثل المجوهرات والحقائب والملابس، أبرزهم الأختان آية وموناز عبدالرءوف، اللتان وصلت تصميماتهما إلى العالمية، إلى جانب حضور مجموعة كبيرة من المشاهير ونجوم الفن المهتمين بالأزياء، أبرزهم إنجى كيوان وسيرين عبدالنور ودرة ومى عمر».