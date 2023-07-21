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الجمعة 21 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسلة "إكسترا نيوز": عروض طائرات "آر سى" زينت سماء مهرجان العلمين

جريدة الدستور

رصد تقرير مصور لقناة "إكسترا نيوز" فعاليات  مهرجان العلمين الجديدة.

وكشفت حبيبة عمر، مراسلة "إكسترا نيوز"، خلال التغطية، عن أن الفعاليات شملت إقامة بروفة لعرض طائرات "الآر سي" وسط حالة من البهجة والفرحة وتزين السماء بألوان علم مصر.

وأضافت أن الفعاليات أضفت بهجة على المواطنين المتواجدين، مُشيرًة إلى أن الفعالية ضمت عرضًا لمظلات تحمل كل منها علم دولة مختلفة من المشاركين في المهرجان.

وأشارت إلى عرض المراكب التي زينت البحر بأشكال وعروض مختلفة، فيما ينتظر الجميع أول حفلات مهرجان العلمين ويقدمها النجم تامر حسني.

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