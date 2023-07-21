مصدر بـ"جيونبوك": لا يمكننا بيع جوستافو سوزا للأهلى (خاص)

رفض نادي جيونبوك هيونداي الكوري الجنوبي، بيع البرازيلي جوستافو سوزا، لنادي الأهلي، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

كانت تقارير قد أكدت اقتراب سوزا من ارتداء قميص نادي الأهلي، لتدعيم خط الهجوم، في الموسم المقبل.

وأوضح مصدر داخل جيونبوك في تصريحات خاصة لـ«الدستور»: "لا يمكن لـ جوستافو المغادرة، لن يغادر، رحل أحد مهاجمينا لـ ميتيلاند الدنماركي، وأراد المدرب تعويضه، لكننا لم ننجح".

وأضاف: «المدرب لم يُصرح بأن جوستافو سوزا سيبقى، لكن جوستافو لا يمكنه الرحيل في الوقت الحالي، جيونبوك لا يمكنه إرسال سوزا لـ الأهلي».

وتفاوض الأهلي الصيف الماضي مع سوزا، لكن الصفقة تعثرت قبل غلق باب الميركاتو، لتتم إعادة اسمه من جديد بترشيح من السويسري مارسيل كولر المدير الفني لنادي الأهلي.

سوزا صاحب الـ29 عامًا هو لاعب برازيلي الجنسية، لكنه لم يمثل منتخب البرازيل الأول في مسيرته وقضى معظم فترات مسيرته داخل أندية البرازيل.

سوزا وفقًا لموقع «ترانسفير ماركت» تبلغ قيمته التسويقية الحالية 900 ألف دولار، ويمتلك عقدا مع ناديه حتى صيف 2024.

ويحتل سوزا رفقة فريقه الكوري الجنوبي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري بعد 23 جولة.

ولد سوزا في ساوباولو البرازيلية، وبدأ مسيرته في أكاديمية كلوب أتلتيكو وفي 2014 مضى أول عقد احترافي له مع نادي كريسيوما.

وقضى سوزا ثلاثة مواسم في البرازيل، ثم تمت إعارته لنادي ناسيونال البرتغالي في موسم 2015-2016، لكنه رحلته لم تتوج بالنجاح هناك، حيث شارك في 19 لقاء وصنع هدفا وحيدا ولم يسجل.

وفي أغسطس 2016 كانت أولى خطوات سوزا الحقيقية في مسيرته عندما انتقل لنادي كورينثانيس ولعب معه 3 مواسم، حيث شارك في 61 لقاءً وأحرز 15 هدفًا.

وفي صيف 2020 تم بيعه إلى نادي جيونبوك هيونداي مقابل 2.5 مليون يورو، ليبدأ من وقتها التألق مع النادي الكوري الجنوبي.

أرقامه

شارك في مسيرته مع جميع الأندية في 285 لقاء وسجل 118 هدفًا، وهذا الموسم شارك في 19 لقاء سجل 5 أهداف فقط ولم يصنع أي أهداف.

أبرز مواسمه التهديفية كانت في 2018 مع نادي فورتاليزا البرازيلي بالدرجة الثانية حيث شارك في 45 لقاء وسجل 30 هدفًا.

سوزا يتميز بالرأسيات حيث يبلغ طوله 1.89 وتمكن من إحراز 16 هدفًا في مسيرته بالرأس.

وشارك سوزا مع ناديه الكوري حتى الآن في 126 لقاء حيث سجل 51 هدفًا وصنع 16.