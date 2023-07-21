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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تونس تلجأ للقطع الدورى للكهرباء مع بلوغ الاستهلاك ذروة قياسية بسبب الحر الشديد

جريدة الدستور

قالت الشركة التونسية للكهرباء والغاز اليوم الجمعة، إنها اضطرت للجوء إلى القطع الدوري للكهرباء لمجابهة ذروات الاستهلاك، والطلب المتزايد في ظل موجة الحر الشديدة التي تجتاح البلاد.

وقالت الشركة إنها اضطرت للقطع الدوري للتيار عن بعض المناطق بغرض تخفيف الأحمال على الشبكة وتفادي اضطرابات كبرى في الكهرباء.

وتواجه تونس موجة حر شديدة في يوليو الجاري، حيث تجاوزت درجات الحرارة المعدلات الاعتيادية بنحو 10 درجات، لتتجاوز 45 درجة، في حوالي نصف ولايات البلاد.

وتسبب الحر في انقطاعات متكررة للكهرباء مع تضرر كابلات ومحولات كهربائية.

وأفادت الشركة في بيان لها اليوم إنها سجلت بالفعل ذروة قياسية جديدة للاستهلاك، أمس الخميس، في حدود الساعة الواحدة ظهرا، بلغت 4825 ميجاوات.

وأرجعت تزايد الطلب على الكهرباء إلى الاستخدام المكثف لأجهزة التبريد.

وغالبًا ما تعاني تونس من ارتفاع في عجز الطاقة وكانت أعلنت قبل أشهر عن خطط لمشروعات طاقة من بينها مشروع الربط الكهربائي مع إيطاليا قبل عام 2027 وإنتاج 50% من الكهرباء من الطاقات المتجددة.

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