لخدمة المرضى.. توفير مقر لعيادة التأمين الصحى بمركز الفرافرة

أعلن الدكتور نبيل حنفي رئيس مركز الفرافرة بالوادى الجديد، اليوم، أنه تم توفير مقر مناسب لفرع التأمين الصحي بمركز الفرافرة بشكل عاجل وذلك تيسيرًا على المرضى من أهالي المركز للكشف وتشخيص الحالات المرضية وصرف الأدوية.

يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بسرعة توفير مقر مناسب لفرع التأمين الصحي بمركز الفرافرة، تيسيرًا على المرضى من أهالي المركز.

وأشار رئيس مركز الفرافرة إلى نقل وتشغيل عيادة التأمين الصحي بمقر الوحدة المحلية للمركز ومتابعة انتظام تقديم الخدمات الطبية والعلاجية المختلفة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد.

وفي سياق آخر، تابعت الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، استمرار فعاليات المبادرة الرئاسية صحة المرأة والتي تجوب شوارع المحافظة من خلال الفرق الثابتة والمتحركة في قرى ومراكز المحافظة.

حيث تابعت نائبة محافظ الوادي الجديد أعمال الحملة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان للمواطنين يرافقها الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة والدكتورة زينب عبد الباري مدير منطقة التأمين الصحي بالمحافظة، موجهًة بتغطية كافة قرى المركز من خلال الفرق الثابتة والمتنقلة، والاستعانة بشباب المتطوعين في دعم جهود الحملة.

كما التقت الدكتورة حنان مجدي نائبة محافظ الإقليم عدد من المواطنين المتواجدين لبحث مطالبهم للوقوف على الخدمات الطبية المقدمة.

وتهدف المبادرة الرئاسية إلى التوسع فى تقديم كل خدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيف العمل خلال مدة زمنية مدتها "100 يوم"، مع ضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة، مع التأكيد على استمرارية الإحالة والتشخيص والعلاج بالمجان لكل المواطنين سواء من المصريين، أو الأجانب المقيمين أو اللاجئين أو ملتمسي اللجوء المقيمين على الأراضي المصرية.