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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"الدفاع الروسية" تدمر منشآت أوكرانية يتم التحضير فيها لشن هجمات ضد روسيا

الدفاع الروسية
الدفاع الروسية

كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن تدمير منشآت أوكرانية يتم التحضير فيها لشن هجمات ضد روسيا باستخدام مسيرات هجومية.

وأضافت "الدفاع الروسية" في البيان اليومي حول تطورات العملية العسكرية في أوكرانيا، أن القوات الروسية دمرت بأسلحة دقيقة بعيدة المدى من البحر، منشآت تابعة للقوات الأوكرانية يتم فيها التحضير والإعداد لشن عمليات ضد روسيا باستخدام مسيرات هجومية.

وأوضحت الدفاع الروسية أن قواتها تصدت لجميع المحاولات الهجومية الأوكرانية في محاور دونيتسك وكراسني ليمانسك وجنوب دونيتسك، وفقًا لقناة روسيا اليوم.

وأشارت الدفاع الروسية إلى أنه في محور دونيتسك، تم صد تسع هجمات معادية بنجاح، وتمت تصفية ما يصل إلى 185 جنديًا أوكرانيًا، وتدمير مدافع هاوتزر D-20 وD30، وفي محور كراسني ليمانسك، صدت القوات الروسية ثلاث هجمات معادية في لوجانسك، وبلغ إجمالي الخسائر الأوكرانية أكثر من 100 جندي أوكراني وتم تدمير مدافع هاوتزر D-20 وD-30.

وأضاف بيان الدفاع الروسية أنه في محور زابوريجيا، تم تدمير مستودعي ذخيرة للواء 23 واللواء البحري 36 التابع للقوات الأوكرانية بمقاطعة زابوريجيا، بجانب مقتل  أكثر من 175 جنديًا أوكرانيًا، وتم تدمير مدفعي هاوتزر من طراز D-20، بالإضافة إلى رادار مضاد للبطارية AN / TPQ-36 أمريكي الصنع.

وأوضحت الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي الروسي اعترضت 16 صاروخًا من نظام الإطلاق الصاروخي HIMARS كما تم تم تدمير 14 مسيرة في لوجانسك ودونيتسك.

الدفاع الروسية روسيا مسيرات هجومية أوكرانيا محور دونيتسك

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