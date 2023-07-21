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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تعليم الوادي الجديد" تواصل ورش الكاريكاتير بمراكز تنمية القدرات

صورة من ورشة العمل
صورة من ورشة العمل

أكد المهندس سيد عبد العزيز عطية، وكيل وزارة التربية التعليم بالوادي الجديد، تنفيذ خطة الأنشطة الصيفية والتى يجرى تنفيذها بجميع الادارات التعليمية بالتعاون مع موجهى عموم الأنشطة. 

وقال عطية إنه يجري تنفيذ مجموعة من ورش العمل حول الكاريكاتير الصحفى بمراكز تنمية القدرات الصحفية بالإدارات التعليمية المختلفة والذى يعد أحد الأنشطة الهامة للصحافة المدرسية وفى إطار الإستعداد للمشاركة بمسابقة الكاريكاتير الصحفى لصيف 2023، حيث يجرى تنفيذ ورش تدريبية عملية للطلاب لصقل وتنمية مهاراتهم بهذا الفن الابداعى وفق تعاون مشترك بين توجيه عام الصحافة المدرسية- التربية الفنية.  

وأضاف أن مقار مراكز تنمية القدرات الصحفية بالإدارات كالتالي:- 
-إدارة الخارجة التعليمية: مدرسة الخارجة الابتدائية 
-إدارة الداخلة التعليمية: مدرسة الثورة الإبتدائية ومدرسة الشيخ والي 
-إدارة بلاط التعليمية: مدرسة بلاط الابتدائية الجديدة.
- إدارة باريس التعليمية: مدرسة المكس القبلى الابتدائية 
- إدارة الفرافرة التعليمية: مدرسة الفرافرة للتعليم الأساسى

وكيل التعليم بالوادى الجديد مواصلة تنفيذ خطة الأنشطة الصيفية الإدارات التعليمية الكاريكاتير الصحفى القدرات الصحفية ورش تدريبية عملية

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