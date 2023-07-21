إزالة 94 حالة تعدٍ بالبناء على الأراضى الزراعية بمراكز المنيا

ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ21..

تواصل الوحدات المحلية لمراكز محافظة المنيا، تنظيم حملات إزالة ورفع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة للموجة الـ٢١ بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، تنفيذًا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

ففي مركز المنيا، قال اللواء هاني بدوي، رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا واصلت حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإيقاف أعمال البناء العشوائي المخالف دون ترخيص وتمكنت من رصد وإزالة ١٤ حالة تعدٍ على أراض زراعية ودون ترخيص بقرى البرجاية، وتله ونزلة حسين ودمشير وفك شدة خشبية بحي شمال المدينة، إلى جانب رصد حالتيّ تعد الأولى في قرية المطاهرة البحرية والثانية بقرية بنى مهدى.

وفي مركز سمالوط شمال المحافظة، قال الدكتور سعيد محمد، رئيس المركز والمدينة، إن الوحدة المحلية بالمركز كثفت من حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء وقامت برصد وإزالة ١٩ حالة تعدٍ بالبناء على أرض زراعية ودون ترخيص، منها ١٤ حالة تعدٍ بقرية قلوصنا و٥ حالات بأحياء شمال وجنوب المدينة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن.

وأضاف تاج حلال أبوسداح، رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص جنوب المحافظة، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص واصلت حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء، وذلك في إطار التكليفات المشددة من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وتمكنت من إزالة ١٤ حالة تعدٍ بقرية بنى موسى، مشيرًا إلى استمرار الوحدة المحلية في ملاحقة كل أشكال التعديات.

وأكد عماد حسن، رئيس مركز ومدينة بني مزار، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار، تمكنت من إزالة ٣٣ حالة تعدٍ منها ٣ حالات بقرية أبو جرج وحالتان بقرية الحسينية و١٥ حالة بقريتيّ أشروبة وصندفا و١٣ حالة بأحياء المدينة.

إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية

إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية

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