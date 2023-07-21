مراسل "القاهرة الإخبارية": تحليق مكثف لطيران الجيش السودانى وقصف مواقع للدعم السريع

قال عثمان الجندي، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الجيش السوداني قصف العديد من مواقع ميليشيا الدعم السريع في أم درمان.

وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية" أن هناك تحليقًا مكثفًا لطيران الجيش السوداني في سماء أم درمان متجهًا نحو الجنوب الشرقي، وكذلك نحو شرق مدينة الخروطوم، ولم ينقطع من التحليق منذ فجر اليوم.

كما أشار إلى أن الجيش السوداني أطلق حوالي 10 صواريخ استهدفت محيط الإذاعة والتليفزيون والأحياء الموجود بها قوات الدعم السريع.

وتابع: "طيران الجيش السوداني قصف مواقع للدعم السريع في جنوب غرب مدينة الأبيض، بالإضافة إلى منطقة شرق النيل والخرطوم شرق"، مشيرًا إلى أن الجيش السوداني أعلن عن مقتل 18 متمردًا خلال اشتباكات في العاصمة.