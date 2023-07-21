مديرة فرقة باليه القاهرة: كنا نخشى إغلاق المعهد قبل ثورة 30 يونيو

قالت أرمينيا كامل، مديرة فرقة باليه القاهرة، إنها كانت تخشى من إغلاق معهد الباليه قبل ثورة 30 يونيو.

وأضافت مديرة فرقة باليه القاهرة، في حوارها مع قناة "القاهرة الإخبارية": "أنا كنت موجودة وقت الثورة، وكنا خايفين جدًا علشان كانوا عاوزين يقفلوا مدرسة الباليه وفرقة الموسيقى، وبالفعل بطلنا شغل لمدة شهرين أو 3 أشهر، وزوجي أصرّ على استكمال العمل في مصر".

وتابعت: "بعد الثورة كنا خايفين إن الجمهور ميحضرش العروض، لكن عدد الحضور كان كبير ونجحنا جدًا وقررنا إننا نكمل".

كما أشارت إلى أن فن الباليه له جمهور معين لكنه جمهور كبير، مضيفة: "فيه ناس تحب الباليه وناس لأ، وجمهور الباليه شاطر جدًا وبيعرف مين بيشتغل كويس ومين لأ".