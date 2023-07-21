ads
الجمعة 21 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

أبرزها تلمذة رهبان أصبحوا أساقفة.. تعرف على إنجازات الأنبا ساويروس أسقف المحرق الراحل

دير المحرق
دير المحرق

احتفل دير السيدة العذراء مريم للرهبان الاقباط الارثوذكس، بمحافظة اسيوط والمعروف باسم دير المحرق، بالذكرى السنوية السادسة للأنبا ساويروس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء المُحرق العامر.

وقالت كنيسة القديس تكلا هيمانوت الحبشي للاقباط الارثوزذكس بحي الابراهيمية بالاسكندرية، عبر موقع الكنسية الرسمي انه من إنجازات الأنبا ساويرس أسقف ورئيس دير المحرق حلال فترة رئاسته نقل رفات القديس القمص ميخائيل البحيري المحرقي  من مقبرة الرؤساء بالدير إلى مقصورته الخاصة بكنيسة مار جرجس يوم 23 فبراير 1991 م، وبناء قلالي للرهبان (74 قلاية)، كما جدّد القلالي القديمة.

وقبول وإعطاء الشكل الرهباني لأكثر من مئة وستين راهبًا. واختير من أبنائه الرهبان ستة لدرجة الأسقفية (أصحاب النيافة: الأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص - الأنبا غبريال أسقف بني سويف - الأنبا اسطفانوس أسقف ببا والفشن - الأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح - الأنبا كاراس الأسقف العام بالمحلة الكبرى - الأنبا بقطر أسقف الوادي الجديد).

والاهتمام بالكلية الإكليريكية ومعهد ديدموس بالدير، وأنشأ لهما مباني مستقلة مجهّزة، وإنشاء بيوت للطالبات المتغرّبات بأسيوط، وكذلك مستشفى سانت ماريا بأسيوط، وإنشاء مرافق عدة بالدير لخدمة الزائرين، والعمال، وبيت للخلوة، وتجديد سور الدير (الساحة الخارجية)، وتجديد وترميم الكنيسة الأثرية، والحصن الأثريّ، وكنيسة مار جرجس، وكنيسة العذراء الخارجية، وتجديد شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وكذلك خزانات المياه.

أسقف ورئيس دير المحرق اسقف دير المحرق إيبارشية دير المحرق دير المحرق دير المحرق بأسيوط

الأكثر قراءة

الأهلى يحسم رحيل محمد الشناوى بعرض "لا يمكن رفضه" غدًا

أردوغان: تطوير العلاقات مع مصر سيعزز إمكاناتنا الاقتصادية

بعد ارتفاع أسعار السجائر.. التجار يؤكدون استمرار الإقبال ومواطنون: "هنقاطعها"

العربي القطري يتعاقد مع "هداف الزمالك"

السباح العالمى سيد الباروكى يقود "ناشئى الزعانف" للسباحة فى قناة السويس

ضبط 350 تاجر مخدرات فى 24 ساعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

د. محمد عفيفي

23 يوليو«1-3»

ماجد حبته

تصنيف صندوقنا السيادى

د هند جاد

هيموت ويتحشر.. بس مكسوف!

خالد حريب

معك يا وائل إحسان "مطرح مطروح"

محمد عبدالعزيز

صدمة معالى العميد

لواء. محسن الفحام

" مبادرة وعى "

محاسن السنوسي

"ترافيس سكوت".. أهلا بالراب على أرض أجدادنا

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بعد الاحتجاجات.. نتنياهو يتحدث عن "توافق" حول التعديلات القضائية

منظمة التحرير تدعو العالم لحماية التراث الفلسطينى من ممارسات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال