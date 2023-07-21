أبرزها تلمذة رهبان أصبحوا أساقفة.. تعرف على إنجازات الأنبا ساويروس أسقف المحرق الراحل

احتفل دير السيدة العذراء مريم للرهبان الاقباط الارثوذكس، بمحافظة اسيوط والمعروف باسم دير المحرق، بالذكرى السنوية السادسة للأنبا ساويروس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء المُحرق العامر.

وقالت كنيسة القديس تكلا هيمانوت الحبشي للاقباط الارثوزذكس بحي الابراهيمية بالاسكندرية، عبر موقع الكنسية الرسمي انه من إنجازات الأنبا ساويرس أسقف ورئيس دير المحرق حلال فترة رئاسته نقل رفات القديس القمص ميخائيل البحيري المحرقي من مقبرة الرؤساء بالدير إلى مقصورته الخاصة بكنيسة مار جرجس يوم 23 فبراير 1991 م، وبناء قلالي للرهبان (74 قلاية)، كما جدّد القلالي القديمة.

وقبول وإعطاء الشكل الرهباني لأكثر من مئة وستين راهبًا. واختير من أبنائه الرهبان ستة لدرجة الأسقفية (أصحاب النيافة: الأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص - الأنبا غبريال أسقف بني سويف - الأنبا اسطفانوس أسقف ببا والفشن - الأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح - الأنبا كاراس الأسقف العام بالمحلة الكبرى - الأنبا بقطر أسقف الوادي الجديد).

والاهتمام بالكلية الإكليريكية ومعهد ديدموس بالدير، وأنشأ لهما مباني مستقلة مجهّزة، وإنشاء بيوت للطالبات المتغرّبات بأسيوط، وكذلك مستشفى سانت ماريا بأسيوط، وإنشاء مرافق عدة بالدير لخدمة الزائرين، والعمال، وبيت للخلوة، وتجديد سور الدير (الساحة الخارجية)، وتجديد وترميم الكنيسة الأثرية، والحصن الأثريّ، وكنيسة مار جرجس، وكنيسة العذراء الخارجية، وتجديد شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وكذلك خزانات المياه.