تقارير سعودية تكشف عن تطورات مفاوضات "أهلى جدة" مع مانى وماكسيمين

كشفت تقارير صحفية سعودية عن تطورات مفاوضات إدارة نادي الأهلي السعودي مع السنغالي ساديو ماني، مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، والفرنسي آلان سانت ماكسيمين، مهاجم نيوكاسل يونايتيد الإنجليزي، من أجل الحصول على خدماتهما خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، وفقًا لمصادر خاصة، أن إدارة أهلي جدة، أمهلت ساديو ماني، 48 ساعةً، كحد أقصى، للرد على العرض الأخير المقدَّم له من أجل الانتقال إلى النادي.

يأتي ذلك في ظل بقاء عامين في عقد اللاعب مع النادي البافاري، الذي وقَّع له صيف 2022.

وأوضحت الصحيفة أن "إدارة الأهلي السعودي ترغب في التعاقد مع ماني، لكنَّ ذلك يتعارض مع مطالب المهاجم، الذي تمَّت مفاوضته في الأيام الماضية".

- إدارة أهلي جدة تلقت موافقة الفرنسي سانت ماكسيمان

وفي السياق نفسه، أشارت الصحيفة إلى أن إدارة أهلي جدة تلقَّت موافقة الفرنسي سانت ماكسيمان، لاعب نيوكاسل الإنجليزي، إذ توصَّلت معه إلى اتفاق نهائي حول الأمور المالية، والراتب السنوي، ومدة العقد من أجل الانتقال إلى الأهلي.

ولم يغادر اللاعب مع ناديه في الجولة التحضيرية قبل انطلاق منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي ستنطلق في أغسطس المقبل.

وكان أهلي جدة قد دعم صفوفه خلال «الميركاتو» الصيفي، بالتعاقد مع السنغالي إدوارد ميندي، حارس تشيلسي الإنجليزي، والبرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم ليفربول.