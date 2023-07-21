عضو الغرفة التجارية بالقاهرة: الأوكازيون الصيفى سيشمل تخفيضات كبيرة

قالت سماح هيكل، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، إن الأوكازيون الصيفي لعام 2023م سوف ينطلق 7 أغسطس ولمدة شهر، لافتة إلى أن المواطنين سوف يستفيدون بنسبة خصم كبيرة على المنتجات كاملة سواء كانت حريمي أو رجالي أو أطفال من كل الفئات.

وأضافت سماح هيكل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي تقدمه الإعلامية شافكي المنيري، عبر القناة الأولى المصرية، أن المواطنين يستطيعون من خلال الأوكازيون الصيفي الحصول على نسبة تخفيض كبيرة، لم يكونوا قادرين على الحصول عليها مع بداية الموسم بنفس السعر في الأوكازيون.

وأوضحت أن نسبة التخفيضات خلال أوكازيون صيف 2023 سوف تتعدى الـ 70%.

وأشارت إلى أن الأوكازيون يعتبر فرصة كبيرة جدًا للمحال التجارية لتنشيط حركة التجارة الداخلية بالنسبة للأسواق، وهي فرصة جيدة أن يتخلصوا من المخزون الموجود من الملابس الصيفية، لافتة إلى أنه خلال شهري سبتمبر وأكتوبر سيبدأ التعاقد على الملابس الجديدة الخاصة بفصل الشتاء، وبالتالي ليس من مصلحة أصحاب المحال التجارية أن يحتفظوا بكميات من الملابس الصيفية.

وأكدت أن هناك ضوابط تحكم أصحاب المحال التجارية لأجل المشاركة في الأوكازيون، حيث يتقدم بطلب لأقرب مديرية لوزارة التموين والتجارة الداخلية التابعة لدائرته، ومن ثم يملأ استمارة مشاركة ليستلم التصريح، لافتة إلى أن هناك دور للأجهزة الرقابة من أجل الرقابة على هذه المحال التجارية لردع المخادعين بعروض وهمية.