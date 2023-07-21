واشنطن تكشف الموعد المتوقع لتسليم أوكرانيا مقاتلات "إف 16"

قال منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، يوم الخميس، إن أوكرانيا قد تحصل على مقاتلات "إف 16" مع نهاية العام الجاري.

وأضاف كيربي خلال مقابلة مع "فوكس نيوز"، أن أكثر ما يحتاجه الأوكرانيون في الوقت الراهن هو "تعزيز قدرات سلاح المدفعية في جيشهم".

وأشار إلى أن حزمة أخرى من المساعدات الأميركية لأوكرانيا ستعلن قريبا، مع تركيز أكبر على إرسال الذخائر لمساعدة كييف على استعادة الأراضي التي سيطرت عليها روسيا.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) يوم الأربعاء عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية طويلة الأجل بقيمة 1.3 مليار دولار لأوكرانيا.

تشمل حزمة المساعدات أربعة أنظمة دفاع جوي وعدد غير معروف من الطائرات بدون طيار.

تأتي المساعدات الجديدة في أعقاب اجتماع الثلاثاء لقادة الدفاع والجيش من جميع أنحاء العالم لمناقشة الجهود الجارية لمنح أوكرانيا الأسلحة التي تحتاجها في معركتها لاستعادة الأراضي التي سيطرت عليها القوات الروسية.

ستشمل المساعدة، التي يتم تقديمها في إطار مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية، تمويل أربعة أنظمة صواريخ أرض-جو الوطنية المتقدمة أو "ناسامز"، وذخائر لها، بالإضافة إلى طائرات "فينيكس غوست" وطائرات "سويتش بليد" المسيرة.

على عكس سلطة السحب الرئاسية التي استخدمتها وزارة الدفاع مرارا على مدار الـ 17 شهرا الماضية لسحب الأسلحة من مخزونها الخاص وشحنها بسرعة إلى أوكرانيا، قد تستغرق المعدات التي تمولها الولايات المتحدة الأمريكية عاما أو عامين للوصول إلى جبهة القتال.

نتيجة لذلك، فإن هذه الحزمة الجديدة لن تفعل الكثير لمساعدة أوكرانيا في هجومها الحالي، ولكنها ستساعد في الدفاع عن بلدها في المستقبل.