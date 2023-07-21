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الجمعة 21 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ طب وقائى يكشف أهمية منتجات الوقاية من أشعة الشمس

حروق الشمس
حروق الشمس

قال الدكتور شريف حتة، أستاذ الطب الوقائي، إننا نشهد ظروف استثنائية من حيث ارتفاع درجات الحرارة، لافتًا إلى أننا بدأنا نتخذ إجراءات احترازية غير عادية. 

وأضاف الدكتور شريف حتة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي تقدمه الإعلامية شافكي المنيري، عبر القناة الأولى المصرية، أن أول إجراء احترازي لابد من اتخاذه يتمثل في ضرورة حماية الرأس من أشعة الشمس المباشرة، وهو إجراء أساسي لابد من تنفيذه، وذلك لأن مركز التحكم في درجة حرارة الجسم، متواجد في الرأس، والذي يشبه الترموستات بالنسبة للطائرة أو لأي جهاز كهربائي، معقبًا: "حتى لا تضرب هذا المركز لابد أن تتأكد من تغطية الرأس وحمايتها من الأشعة المباشرة لأشعة الشمس". 

وشدد على ضرورة ارتداء ملابس قطنية شفافة فاتحة اللون، حتى لا تمتص أشعة الشمس وتؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة بالنسبة له، وتكون خفيفة على الجسد حتى لا يتعرض للتعرق المسبب لارتفاع درجة حرارة الجسم. 

وأوضح أن أخطر وقت من الممكن أن تتسبب فيه أشعة الشمس في حدوث مشاكل، هو الوقت الذي يخرج فيه الناس وهو من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة الـ 4 عصرًا، حيث تكون الشمس متوهجة وفي غاية الخطورة، لافتًا إلى أن منتجات الوقاية من أشعة الشمس الضارة في غاية الأهمية حيث تحمي الجلد من الالتهابات الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس، كما تقلل من امتصاص الجلد لأشعة الشمس. 

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