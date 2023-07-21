الإعلامية شافكى المنيرى: ارتفاع درجات الحرارة حديث البيوت المصرية

قالت الإعلامية شافكي المنيري، إن "الحر" هو حديث مصر كلها، معقبة: "قبل ما أكلمكم عن الحر في مصر، عايزة أقول لكم عن تجربة عشتها كثيرًا في دول أوروبا، الإنجليز على سبيل المثال كانت الأجواء بالنسبة لهم هي مادة الحديث؛ لأن الأجواء بالنسبة لهم هي الأجواء الرمادية الكئيبة الباردة، فكانوا لخلق حديث مع الطرف الآخر يتحدثون عن الجو".

وأضافت الإعلامية شافكي المنيري، خلال تقديمها برنامج "التاسعة" عبر القناة الأولى المصرية، أن الأيام الماضية كانت أوروبا كلها تغلي من النار، حيث يوجد لديهم حر شديد جدًا، خاصة وأن طريقة البناء لدى الأوروبيين مختلفة حتى تناسب الأجواء الباردة، لكنهم سيضطرون إلى تغيير طريقة البناء لمواكبة التغيرات المناخية في أوروبا.

وتابعت: "عندنا في مصر، إحنا بنتكلم عن الحر بقالنا أسبوع، ويبدو أننا سنكمل كلامنا، لكن هنعمل إيه؟! إحنا مضطرين نتعامل معه بكل الطرق لتخطي هذه الموجة الحارة، التي لا تقتصر على مصر فقط وإنما العالم كله".

وأشارت إلى أن ارتفاع درجات الحرارة بسبب التغيرات المناخية التي لم يكن يتخيل الناس أن تأثيراتها ستكون لهذه الدرجة، وبأن حرارة الجو ستصل إلى هذه الدرجة، لافتة إلى أن من أبرز علامات التغيرات المناخية هي "القبة الحرارية" التي ضربت منطقة الشرق الأوسط، وهي التي جعلت درجات الحرارة تصل إلى خمسين درجة مئوية.