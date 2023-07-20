خبير نشر: الصناعات الثقافية تمثل 7% من إجمالي الناتج القومي العالمي

كشف المهندس علي عبدالمنعم، خبير النشر والتطور الإلكتروني، عن مراحل صناعة الكتاب الورقي في مصر، موضحاً هل سيختفي الكتاب المطبوع في زمن الكتاب الإلكتروني والذكاء الاصطناعي.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "أطياف"، مع الإعلامية الدكتورة صفاء النجار، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس، إن التعدي علي حقوق الملكية الفكرية من أبرز التحديات التي تواجه الناشرين.

وأضاف أن عدد المكتبات المتخصصة لبيع الكتب والمكتبات في مصر غير كافٍ، موضحاً أنه يوجد ضعف في منظومة توزيع الكتاب الورقي.

وأشار إلى أن الصناعات الثقافية تمثل 7% من إجمالي إنتاج الناتج القومي العالمي، موضحاً أن النشر إلكترونياً سهل إمكانية قياس الإحصائيات الخاصة بالقراءة.

وأوضح أن هناك ندرة للمحتوى العربي علي شبكة الإنترنت معارض الكتاب تغيرت وأصبحت تسوق لصناعات إبداعية كثيرة.