بحر وغنا وألعاب.. منى الشاذلي: مهرجان العلمين 45 يوماً من المتعة على شواطئ ساحرة

سلطت الإعلامية" منى الشاذلي"، خلال برنامج "معكم منى الشاذلي، والمُذاع عبر فضائية "cbc"، مساء اليوم الخميس، الضوء علي مهرجان العلمين الجديدة.

وقالت منى الشاذلي: "شط ومياه وهوا وألعاب وغنا، وأنغام ومسابقات ورياضة وفعاليات ومعارض فنية، دة باختصار مهرجان العلمين".

وأضافت: "حقيقة المهرجان الصيفي دة 45 يومًا من المتعة الشاطئية، بكل أنواع الفنون والترفيه، من منتصف يونيو إلى آخر أغسطس".

وأشار إلى أن مهرجان العلمين الجديدة متعة غير مسبوقة على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، وبمثابة حدث صيفي كبير وواسع، ومتعة علي الرمال الساحرة لهذه المدينة.

وأكدت أن هذا المهرجان له خصوصية وبه مجموعة من المنافسات والألعاب الرياضية والفعاليات الرائعة التي تجعل الصيف أحلى وأجمل".