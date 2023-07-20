خبير: النشر الإلكترونى تغلب على صعوبات التسعير والتوزيع

كشف المهندس علي عبدالمنعم، خبير النشر والتطور الإلكتروني، عن مراحل صناعة الكتاب الورقي في مصر، موضحاً هل سيختفي الكتاب المطبوع في زمن الكتاب الإلكتروني والذكاء الاصطناعي.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "أطياف"، مع الإعلامية الدكتورة صفاء النجار، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس: "على الناشر إدراك أنه أصبح يصنع محتوى ولا يقدم مجرد كتاب".

وأضاف أن النشر الإلكتروني تغلب علي صعوبات التسعير والتوزيع، مشيراً إلى أن هناك نسبة كبيرة من المصريين يبحثون عن المحتوى التعليمي الإبداعي على الإنترنت.

وأشار إلى أن استخدام الكتاب الإلكتروني نما آخر 3 سنوات بنسب تجاوزت 300%، متابعاً: "ليس لدينا كليات أو معاهد في مصر تخرج صانع محتوى أو ناشراً متخصصًا".

وأوضح أن تعريف الناشر حالياً في قانون اتحاد الناشرين المصريين أنه "تاجر"، متابعاً: "نحتاج أن تكون صناعة النشر من أولويات التشريعات لحماية تراثنا الثقافي".