"إيلون ماسك نموذج".. صفاء النجار تسلط الضوء على أهمية القراءة

كشفت الدكتورة صفاء النجار، الكاتبة والإعلامية الكبيرة، عن أهمية القراءة في مصر والعالم أجمع.

وقالت خلال تقديم برنامجها "أطياف"، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس،:"رجل الأعمال الشهير إيلون ماسك لم حد سائله إزاي اتعلمت تبني أو تصنع صاروخ، قال كنت بقراء كتاب".

وتابعت: "إيلون ماسك أطلق مؤخراً مجموعة من الكتب التي يقراءها والتي تنوعت ما بين الخيال العلمي والسيرة الذاتية، ومن الكتب المهمة عنده كتاب ستيف جوبز في مجال الصناعات الحديثة".

وأكملت: "ومن ضمن قائمة كتب إيلون ماسك هيومن كومباتابال الذي يتحدث بشكل كبير عن الذكاء الاصطناعي والكوارث التي ستحدث بسبب الذكاء الاصطناعي وكيفية التنبؤ بالمستقبل بالنسبة للمستقبل".