ads
الخميس 20 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"إيلون ماسك نموذج".. صفاء النجار تسلط الضوء على أهمية القراءة

الدكتورة صفاء النجار
الدكتورة صفاء النجار

كشفت الدكتورة صفاء النجار، الكاتبة والإعلامية الكبيرة، عن أهمية القراءة في مصر والعالم أجمع. 

وقالت خلال تقديم برنامجها "أطياف"، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس،:"رجل الأعمال الشهير إيلون ماسك لم حد سائله إزاي اتعلمت تبني أو تصنع صاروخ، قال كنت بقراء كتاب".

وتابعت: "إيلون ماسك أطلق مؤخراً مجموعة من الكتب التي يقراءها والتي تنوعت ما بين الخيال العلمي والسيرة الذاتية، ومن الكتب المهمة عنده كتاب ستيف جوبز في مجال الصناعات الحديثة".

وأكملت: "ومن ضمن قائمة كتب إيلون ماسك هيومن كومباتابال الذي يتحدث بشكل كبير عن الذكاء الاصطناعي والكوارث التي ستحدث بسبب الذكاء الاصطناعي وكيفية التنبؤ بالمستقبل بالنسبة للمستقبل".

مواد متعلقة

وكيل "خطة النواب": جشع التجار وراء ارتفاع أسعار السجائر

نهاية السوق السوداء.. بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار الدواجن

الأرصاد الجوية: انكسار الموجة الحارة تدريجيًا بداية من غد

حفل تامر حسني أهم فعاليات مهرجان العلمين في أسبوعه الثاني

مهرجان العلمين الجديدة يبهر الزوار بالفعاليات المتنوعة

هل يرفع الفيدرالى الأمريكى أسعار الفائدة؟.. محلل اقتصادى يوضح

خبير مناخى يكشف تأثير الظواهر فى المناخ والرؤية المستقبلية لها

خبير اقتصادى يوضح مسببات تدفق الاستثمارات الأجنبية لمصر 

الأكثر قراءة

"بحة في ميت عقبة".. انقطاع الكهرباء عن مؤتمر مرتضى منصور

فنان شهير يفترش الشارع.. و"رضوان" يطالب التضامن بالدخل

أنيسه القرآن.. شاب يفقد السمع والنطق وحيّر الأطباء في علاجه (فيديو)

بناء الثقة.. سياسيون: العفو الرئاسى عن السجناء يهيئ المناخ لتوافق وطنى شامل يؤسس للجمهورية الجديدة

سياح من جنسيات مختلفة.. إصابة 9 أشخاص فى انقلاب سيارة بطريق سفاجا

فيتوريا يحتفل بمرور عام على تدريب الفراعنة: "أشعر بالفخر"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

د. محمد عفيفي

23 يوليو«1-3»

ماجد حبته

تصنيف صندوقنا السيادى

د هند جاد

هيموت ويتحشر.. بس مكسوف!

خالد حريب

معك يا وائل إحسان "مطرح مطروح"

محمد عبدالعزيز

صدمة معالى العميد

لواء. محسن الفحام

" مبادرة وعى "

محاسن السنوسي

"ترافيس سكوت".. أهلا بالراب على أرض أجدادنا

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة التحرير تدعو العالم لحماية التراث الفلسطينى من ممارسات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

الدفاع السورية: إصابة عسكريين اثنين خلال العدوان الإسرائيلى على دمشق