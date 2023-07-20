البيت الأبيض: تراجع الغذاء فى جنوب الكرة الأرضية سيكون مسئولية روسيا

قالت أوليفيا دالتون، نائبة المتحدث باسم البيت الأبيض، إن روسيا زرعت ألغاما بحرية بالبحر الأسود، وقصفت مواقع تخزين غذاء في أوكرانيا، متوقعة معارك ومواجهات طاحنة بين روسيا وأوكرانيا.

واعتبرت دالتون، في تصريحات صحفية نشرها الموقع الرسمي للبيت الأبيض، زرع روسيا للألغام بالبحر الأسود، يهدف بشكل مباشر لضرب السفن المدنية التي تحمل الحبوب عبر البحر الأسود، مؤكدة أن الألغام تمنع الأوكرانيين من كسر الدفاعات الروسية.

وحمل البيت الأبيض روسيا الأزمة الغذائية في العالم، قائلاً: "تراجع الغذاء في جنوب الكرة الأرضية سيكون مسؤولية روسيا"، لافتاً إلى اعتبار روسيا أي سفينة مدنية في البحر الأسود شحنة محتملة تحتوي على شحنات عسكرية.

وأضافت دالتون: "لذلك، يمكننا أن نوضح من ذلك ما قد ينوون القيام به"، مشددة على أن العقوبات لها أثر كبير على روسيا ونهدف لمزيد من الضغط عليها.

وأعربت عن قلق البيت الأبيض من انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب الأوكرانية، قائلة:" نحن قلقون للغاية بشأن ذلك، لقد رأينا بالفعل التأثير على الأمن الغذائي ، حيث تم بالفعل تدمير 60 ألف طن من الحبوب هذا الأسبوع، ومرة أخرى، اؤكد نعم، نحن قلقون للغاية".