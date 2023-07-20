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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فيتوريا يحتفل بمرور عام على تدريب الفراعنة: "أشعر بالفخر"

روي فيتوريا
روي فيتوريا

احتفل البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني، بمرور عام على تواجده على رأس الإدارة الفنية للمنتخب الوطني، منذ تعيينه مدرباً للفراعنة في يوليو 2022.

ونشر فيتوريا صورًا عبر حسابه الشخصي على انستجرام وعلق: اليوم، أحتفل بسنة واحدة من الخدمة مع هذا الفريق الرائع، لقد تم الترحيب بي بشغف  من قبل اللاعبين والجماهير البالغ عددهم 120 مليون مصري.

أضاف: "لقد كان من المجزي للغاية تدريب هذه المجموعة من اللاعبين والمشاركة في تطور كرة القدم المصرية، أصبحت هذه الدولة موطنًا ثانيًا لي ، وكوني المدرب الوطني يملأني بالفخر!

واختتم البرتغالي: شكراً لجميع اللاعبين والجهاز الفني والمسؤولين والمشجعين وكل من شارك في هذه الرحلة.

أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" التصنيف الشهرى للمنتخبات لعام 2023 عن شهر يوليو، الذى يتصدره منتخب الأرجنتين يليه المنتخب الفرنسى فى المركز الثانى.

ونشر الموقع الرسمى للاتحاد الدولى لكرة القدم جدول التصنيف الجديد الذى شهد محافظة المنتخب الوطنى للمركز 34 عالميًا.

البرتغالي روي فيتوريا منتخب مصر تدريب منتخب مصر

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