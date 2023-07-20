جوزيف عطية لـ"القاهرة الإخبارية": تاريخ الفن بين مصر ولبنان متشابه مع اختلاف الثقافة

قال الفنان اللبناني جوزيف عطية، إن أغنية "البغددة" التي قدمها باللهجة المصرية استغرقت وقتًا طويلًا للتحضير.

وأضاف جوزيف عطية خلال لقائه ببرنامج "عاصمة الفنون" الذي تقدمه الإعلامية هدى كمال، عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أنه يلمس محبة كبيرة من الجمهور المصري، معقبًا: "أحاول ترجمة حب المصريين بحفلات وأغاني مصرية".

وعن موقفه من التمثيل، أكد الفنان اللبناني جوزيف عطية، أن التمثيل خطوة سيقدم عليها يومًا ما.

وأشار جوزيف عطية إلى أن تاريخ الفن بين مصر ولبنان متشابه مع اختلاف الثقافة، مؤكدًا أن هناك تناغم كبيرا بين مصر ولبنان.

وتابع: "حققت جزءًا كبيرًا من أحلامي منذ تتويجي في ستار أكاديمي، ولدي حلم بالانتشار بشكل أكبر في العالم العربي".

وعن تطبيق الذكاء الاصطناعي في عالم الموسيقى، قال إنه لا يؤيد تطبيق الذكاء على الأغاني القديمة، لافتاً إلى أن الذكاء الاصطناعي سيبقى دون إحساس مهما تطور في عالم الموسيقى.