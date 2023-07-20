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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إغلاق 261 منشأة طبية مخالفة خلال حملة تفتيشية بالمنيا

اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

أعلنت إدارة العلاج الحر في مديرية الصحة بمحافظة المنيا، عن إغلاق 261 منشأة طبية خاصة مخالفة للاشترطات التي وضعتها الوزارة، وتم توجيه إنذارات لـ183 منشأة طبية منها.

جاء ذلك خلال حملة نفذتها إدارة العلاج الحر في المنيا، حملة علي المنشآت الطبية، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة وتعليمات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المنشآت الطبية الخاصة، وفى إطار خطة مديرية الصحة بالمنيا لإحكام الرقابة والمتابعة للمنشآت الطبية الخاصة.

وقال الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة كثفت الحملات الرقابية والتفتيشية على المنشآت الطبية الخاصة بجميع مدن ومراكز المحافظة، حيث تم المرور على 475 منشأة طبية خاصة ما بين مستشفيات ومراكز طبية وعيادات خاصة ومعامل، مؤكدا أن جهود الحملات أسفرت عن ضبط 261 منشأة مخالفة، وتم تنفيذ 2 قرار غلق إدارى لمنشآت طبية خاصة مخالفة.

واكد الدكتور محمد حسن مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، إنه تم إنذار 183 منشأة طبية خاصة لتوفيق الأوضاع، بالإضافة إلى تحرير 2 محضر ضبط أدوية داخل عيادات خاصة، وتم تحريز المضبوطات.

صحة المنيا ضبط 261 منشأة طبية مخالفة حملات رقابية وتفتيشية إدارة العلاج الحر بصحة المنيا الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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