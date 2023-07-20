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الخميس 20 يوليو 2023
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"إصابات الدماغ والغيبوبة الكاملة".. محمد إسماعيل يكشف أصعب الحالات الطبية التى مرت عليه

الدكتور محمد إسماعيل
الدكتور محمد إسماعيل مستشار عميد طب عين شمس لشئون الرعايات ا

كشف الدكتور محمد إسماعيل مستشار عميد طب عين شمس لشئون الرعايات المركزة، عن أصعب الحالات التي مرت عليه في العناية المركزة، قائلاً: "إن إصابات الرأس والدماغ والتي تسمى بالغيبوبة الكاملة، على مقياس غلاسكو لتقييم درجة الوعي، والتي تتراوح من "3-15"، وعندما يخرج هذا المريض وهو فايق تماماً ليعود إلى منزله في سعادة غامرة". 

وأضاف الدكتور محمد إسماعيل خلال لقائه ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق، عبر فضائية dmc، أن ما نمر به خلال هذه الحالات يعتبر معركة نعيش فيها عمرنا، معقبا: "هناك أهالي مرضى يرسلون لي حتى الآن صور المرضى". 

وأوضح أن مشاركة الأهل في علاج المريض يعد من أبرز الأساليب التي تسهم في العلاج، متابعًا: "أثناء مروري على المرضى أفضل وجود أهالي المرضى معي لشرح حالة المريض إليهم، حيث إن المرضى وأهاليهم يكونوا حافظين للغاية لروشتة العلاج وهذا يفيدنا بشكل كبير في خطة العلاج".

وأشار الدكتور محمد إسماعيل، إلى أن مريض الرعاية ليس فرعا واحدا من الطب ولكن مريض لأكثر من فرع، متابعًا: "بدأنا في جامعة عين شمس خدمة الرعايات المركزية في منتصف الثمانينيات من القرن الماضي، وأصبح لدينا 360 سريرًا ولدينا خطة لنصل 500 سرير خلال هذا العام".

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