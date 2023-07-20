رئيس برنامج حاضنات الأعمال لجامعة النيل الأهلية: لدينا 8 حاضنات أعمال بتمويل 120 مليون جنيه

قال الدكتور محمد عباس، المدير التنفيذي المساعد، ورئيس برنامج حاضنات الأعمال لجامعة النيل الأهلية، إن جامعة النيل هي جامعة بحثية ريادية، معقبًا: "حصلنا على جائزة العام لأول جامعة ريادية على مستوى إفريقيا".

وأضاف الدكتور محمد عباس خلال لقائه ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق، عبر فضائية dmc، تتمثل ريادة الأعمال في الهيكل التنظيمي والبدء في أعمال جديدة، ومساعدة الشباب داخل الجامعة، معقبًا: "لدينا 8 حاضنات أعمال بتمويل 120 مليون جنيه".

وأوضح أن مبيعات الشركات من حاضنات الأعمال في الجامعة وصلت إلى 142 مليون جنيه، لافتًا إلى أنه يتم العمل على مساعدة الشركات من خلال الاستثمار من الطرف الثالث ، معقبًا: "يوجد لدينا عدد من الشركات تبلغ نسبتها 20% حصلت على استثمارات تجاوزت الـ 45 مليون، ولدينا استثمارات داخلية وخارجية ولدينا شركات خرجت للخليج كما لدينا شركات توسعت بشكل كبير في الأسواق الخارجية".