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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. بيرنلى يعلن التعاقد مع جيمس ترافورد من مانشستر سيتى

جيمس ترافورد
جيمس ترافورد

أعلن نادي بيرنلي الإنجليزي التعاقد مع الحارس الشاب جيمس ترافورد، حارس مرمى فريق مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر النادي فيديو عبر حسابه الرسمي على منصة التدوينات القصيرة والتواصل الاجتماعي، رحب خلاله بجيمس ترافورد ضمن صفوف الفريق في الموسم المقبل.


وأكد النادي، في بيان رسمي، التعاقد مع جيمس ترافورد لمدة 4 سنوات مقبلة.

جيمس ترافورد من ناشئي نادي مانشستر سيتي وتدرج في المراحل العمرية حتى تم تصعيده لفريق تحت 23 عامًا في صيف 2020، وفي العام التالي أعير لنادي أكرينجتون لمدة 6 أشهر وعاد مرة أخرى للسيتي وأعير مجددًا لبولتون لمدة 6 أشهر أخرى ثم مددت الإعارة حتى صيف 2023، ثم عاد للسيتي عقب نهاية فترة إعارته.

ولعب ترافورد 108 مباراة خلال مسيرته الاحترافية وخرج بشباك نظيفة في 47 مباراة.

وقاد ترافورد المنتخب الإنجليزي تحت 21 عامًا لتحقيق بطولة أمم أوروبا، بعد تصديه لركلة جزاء أمام منتخب إيطاليا في الدقيقة الأخيرة من المباراة النهائية للبطولة.

جيمس ترافورد بيرنلي مانشستر سيتى الانتقالات الصيفية ترافرود

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