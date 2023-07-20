ads
الخميس 20 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

اللواء محسن النعماني عن قانون التحالف الوطني: يتخذ من روح البروتوكول التأسيسي للتحالف الوطني

اللواء محسن النعماني
اللواء محسن النعماني

أوضح اللواء محسن النعماني، رئيس مؤسسة "صناع الحياة" ردود أفعال المؤسسة لقانون العمل الأهلي فيما يتعلق بالتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قائلاً: "إن قانون التحالف الوطني يقنن الاتفاق التأسيسي للتحالف الوطني في 17 مارس عام 2022، بين 24 من أكبر الجمعيات العاملة في مجال العمل المدني والخيري". 

وأضاف اللواء محسن  النعماني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، عبر فضائية dmc، أن القانون يتخذ من روح البروتوكول التأسيسي للتحالف الوطني، لافتاً إلى أن الفكرة الرئيسية للتحالف الوطني للتنمية أنه يجمع طاقات كبرى المؤسسات العاملة في هذا المجال، ويحاول الاستفادة منها، سواء في العمل الجماعي أو العمل الفردي. 

وأوضح أن الأصل في التحالف الوطني، أن كل مؤسسة وجمعية تتابع أعمالها في مجالها طبقًا لتخصصاتها، وفي نفس الوقت تتحالف هذه المؤسسات مع بعضها حتى تقدم عمل جماعي للمشاكل التي تحتاج تجميع الجهود لها.

وأشار إلى أن قانون التحالف الوطني جاء بعد سنة وأربعة أشهر من التأسيس، تقنينًا لما حققه التحالف الوطني خلال هذه الفترة، في مواجهة المشكلات المجمعة.

الأكثر قراءة

مرتضى منصور: "أى واحدة لابسة بنطلون ضيق هشطب عضويتها"

موعد جلسة تجديد حبس زوج المطربة بوسى

نهاية السوق السوداء.. بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار الدواجن

مزار عالمى.. "الدستور" تتابع تطوير منطقة الأهرامات: متحف وخدمات سياحية

نشرة الحوادث: العثور على جثة طالبة ومصرع وإصابة 5

بعد إمام عاشور.. صفقات الأهلي المنتظرة في صيف 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

د. محمد عفيفي

23 يوليو«1-3»

ماجد حبته

تصنيف صندوقنا السيادى

د هند جاد

هيموت ويتحشر.. بس مكسوف!

خالد حريب

معك يا وائل إحسان "مطرح مطروح"

محمد عبدالعزيز

صدمة معالى العميد

لواء. محسن الفحام

" مبادرة وعى "

محاسن السنوسي

"ترافيس سكوت".. أهلا بالراب على أرض أجدادنا

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة التحرير تدعو العالم لحماية التراث الفلسطينى من ممارسات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

الدفاع السورية: إصابة عسكريين اثنين خلال العدوان الإسرائيلى على دمشق