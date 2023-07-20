اللواء محسن النعماني عن قانون التحالف الوطني: يتخذ من روح البروتوكول التأسيسي للتحالف الوطني

أوضح اللواء محسن النعماني، رئيس مؤسسة "صناع الحياة" ردود أفعال المؤسسة لقانون العمل الأهلي فيما يتعلق بالتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قائلاً: "إن قانون التحالف الوطني يقنن الاتفاق التأسيسي للتحالف الوطني في 17 مارس عام 2022، بين 24 من أكبر الجمعيات العاملة في مجال العمل المدني والخيري".

وأضاف اللواء محسن النعماني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، عبر فضائية dmc، أن القانون يتخذ من روح البروتوكول التأسيسي للتحالف الوطني، لافتاً إلى أن الفكرة الرئيسية للتحالف الوطني للتنمية أنه يجمع طاقات كبرى المؤسسات العاملة في هذا المجال، ويحاول الاستفادة منها، سواء في العمل الجماعي أو العمل الفردي.

وأوضح أن الأصل في التحالف الوطني، أن كل مؤسسة وجمعية تتابع أعمالها في مجالها طبقًا لتخصصاتها، وفي نفس الوقت تتحالف هذه المؤسسات مع بعضها حتى تقدم عمل جماعي للمشاكل التي تحتاج تجميع الجهود لها.

وأشار إلى أن قانون التحالف الوطني جاء بعد سنة وأربعة أشهر من التأسيس، تقنينًا لما حققه التحالف الوطني خلال هذه الفترة، في مواجهة المشكلات المجمعة.