الأرصاد الجوية: انكسار الموجة الحارة تدريجيًا بداية من غد

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والإنذار المبكر بـ"الهيئة العامة للأرصاد الجوية"، عن آخر التوقعات بشأن حالة الطقس، خلال الأيام المقبلة، مع استمرار موجة الحر علي معظم أنحاء البلاد.

وقال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس، إن ارتفاع نسب الرطوبة مستمر مع هدوء سرعات الرياح التي تزيد الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

وأضاف أن درجة الحرارة سترتفع مرة أخرى بداية من يوم الثلاثاء المقبل بواقع 37 لـ38 درجة، فضلا عن ارتفاع درجة الحرارة المحسوسة لتصل لـ40 درجة.

وتابع: "الأجواء الحارة مستمرة غداً الجمعة"، مشيراً إلى أنه بداية من غد حتى منتصف الأسبوع سيكون هناك انكسارًا في درجات الحرارة بشكل تدريجي من درجة لدرجتين.