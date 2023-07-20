قناة الناس| أمين الفتوى يرد على المشككين فى موعد أذان الفجر فى مصر (فيديو)

أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن توقيت أذان الفجر الصادق المعمول به حاليًّا فى مصر، هو التوقيت الصحيح قطعًا، محذرًا من الانسياق وراء المزاعم المغلوطة التى يرددها الجهلاء.

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الخميس، خلال برنامج "فتاوى الناس"، المذاع عبر قناة "الناس"،: "الفجر عندنا يؤذن فى موعده، فى ناس بتلعب فى أدمغة الناس، لدرجة إن البعض بيقولوا لو بعد الفجر كلوا واشربوا براحتكم لسه باقى نصف ساعة على الفجر فى رمضان، ده كلام فارغ وكلام غير علمى، لازم نأخذ بالنا من هذا اللى هيصلى بعد الأذان صلاته صحيحة".

يذكر أن هناك معلومات خاطئة للتشكيك فى توقيت أذان الفجر فى القاهرة بزعم أنه يسبق أحيانًا توقيتَه فى مكة المكرمة، ساوى طول النهار فيها.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.



