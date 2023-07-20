دوريات إعلام القاهرة العلمية تحصل على أعلى تصنيف بالأعلى للجامعات للعام الرابع

أعلنت الدكتورة حنان جنيد عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، عن حصول الدوريات العلمية التي تصدر عن كلية الإعلام على أعلى تصنيف للدوريات المحلية 7 درجات من المجلس الأعلي للجامعات، وذلك للعام الرابع على التوالي.

وأضافت الدكتورة حنان جنيد فى بيان لها أن ذلك يأتى بدعم من الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، موجهة الشكر إلى الكلية والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والفنيين والعاملين القائمين عليها.

وعلى جانب آخر، كان عقد قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، اليوم الثلاثاء، مقابلات قبول الطلاب الجدد الراغبين في الالتحاق بالقسم.

وتنقسم المقابلات إلى عدة لجان للبرنامج العربي، حيث تعقد هذه المقابلات داخل مقر الكلية بمكتب رئيس القسم، واستديوهات الكلية المختلفة.

وأكد الدكتور أشرف جلال رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بالكلية، أن عدد الطلاب المتقدمين للاختبارات تجاوز الـ500 طالب، موضحًا أنه تم تمديد موعد التسجيل للاختبارات للإثنين المقبل الموافق 24 /7 بناءً على رغبة الطلاب.